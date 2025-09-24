Congo-Brazzaville: Cinéma - « Mada », une nouvelle série congolaise bientôt sur Maboke TV

Le paysage audiovisuel congolais s'enrichit d'une nouvelle création cinématographique locale. À partir du 6 octobre, la chaîne Maboke TV diffusera en exclusivité « Mada », une série signée Michael Moud, tournée en lingala et en français.

« Mada » raconte l'histoire d'une jeune femme partagée entre son désir d'émancipation et les attentes de sa famille. Promise à un mariage arrangé avec le Dr Dubien, héritier d'une famille influente, elle rêve pourtant de tracer son propre chemin. Entre pressions familiales, sentiments contrariés et quête d'identité, la série explore avec intensité la thématique des unions imposées et des amours impossibles, un sujet qui résonne dans de nombreuses sociétés africaines.

Le casting réunit plusieurs visages montants du cinéma congolais et régional, parmi lesquels Imelda Maboueki, Réelle Nuptia de Christie, Bihani Yengo, Stan Matingou, Mira Loussi. Une distribution prometteuse qui apporte fraîcheur et authenticité à cette fiction portée par une écriture ancrée dans la réalité locale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le réalisateur Michael Moud, « Mada » est bien plus qu'un projet artistique. « Un an et un mois, le temps que ça nous a pris pour vous concocter la série « Mada » ... Ceci signe notre entrée dans Canal+, étape par étape le Congo racontera ses histoires au-delà de ses frontières », a-t-il déclaré sur Facebook.

De son côté, l'acteur Bihani Yengo salue une véritable aventure collective. « Grande nouvelle ! La série « Mada » ... n'est plus une simple idée sur papier : c'est désormais une oeuvre accomplie. Je dédie ce projet à ma communauté... Merci pour votre soutien indéfectible. L'aventure ne fait que commencer », a-t-il écrit sur la toile avec émotion.

« Mada » est le fruit de la collaboration entre Amanda Bavi, productrice-autrice et CEO d'Orisha Films-Productions, et Michael Moud, qui signe la réalisation et le scénario. Ensemble, ils portent l'ambition de montrer que les jeunes créateurs congolais sont capables de produire des contenus de qualité, destinés à rayonner sur le continent et au-delà.

Avec « Mada », Maboke TV confirme sa volonté d'offrir une vitrine aux talents congolais émergents et de proposer des histoires proches du vécu des spectateurs. Le rendez-vous est donc pris pour le 6 octobre en vue de découvrir cette fresque familiale et sentimentale qui promet déjà de faire parler d'elle.