Maroc: La première « ligne maritime verte » en service d'ici à 2027 entre le pays et l'Espagne

24 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Noël Ndong

Une première mondiale entre deux continents. La compagnie maritime espagnole Balearia a annoncé le lancement de la construction de deux navires à passagers entièrement électriques, destinés à relier le port de Tarifa (Espagne) à la ville de Tanger (Maroc).

Le projet ambitieux, prévu pour entrer en service d'ici à 2027, constituera la toute première ligne maritime verte transcontinentale entre l'Afrique et l'Europe. Chaque navire aura une capacité de 804 passagers et 225 véhicules, propulsé par une technologie électrique zéro émission, marquant une avancée majeure vers un transport maritime durable en Méditerranée. « Ce projet représente une étape importante vers un transport maritime à faible émission de carbone », a affirmé Adolfo Utor, président de Balearia.

Enjeux géopolitiques et stratégiques

La création de ce corridor maritime vert s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération euro-méditerranéenne autour des transitions énergétique et écologique. Le choix de Tanger, hub maritime croissant du continent africain, n'est pas anodin. Il conforte la position géostratégique du Maroc dans les flux logistiques entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe.

« Cette initiative renforce l'infrastructure énergétique propre du port de Tanger, tout en répondant aux exigences des corridors durables euro-méditerranéens », souligne Bedreddin Muhammed er-Ravvas, expert marocain en géographie portuaire. Ce projet s'aligne également avec les engagements climatiques de l'Union européenne, notamment via le Pacte vert pour l'Europe et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il pourrait devenir un modèle d'intégration environnementale régionale, soutenu par les institutions européennes.

Economie et intelligence logistique

Sur le plan économique, cette ligne maritime verte pourrait jouer un rôle crucial dans la réduction de l'empreinte carbone du transport maritime. À l'échelle locale, elle valorise l'innovation industrielle ibérique et renforce la compétitivité du port de Tanger Med, classé premier port africain. La ligne maritime verte entre Tarifa et Tanger est plus qu'un simple projet de mobilité durable : elle constitue un levier diplomatique, logistique et environnemental majeur.

Elle pourrait catalyser de futures initiatives de corridors verts à travers la Méditerranée, tout en consolidant la coopération Afrique-Europe dans le domaine des transports propres et de l'économie verte. Si elle respecte ses délais, cette ligne sera non seulement une vitrine technologique pour l'Espagne et le Maroc, mais également un précédent stratégique pour l'ensemble des ports du pourtour méditerranéen.

