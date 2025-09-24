Sénégal: Coopération - L'ambassadeur Li Zhigang réaffirme la volonté de la Chine d'accompagner le pays

Le partenariat entre la Chine et le Sénégal sera de plus en plus vaste et éclatant. C'est ce qu'a affirmé mardi soir l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République du Sénégal, Li Zhigang. Il s'exprimait lors de la célébration du 76e anniversaire de son pays à Dakar.

« La Chine et le Sénégal, unis par la recherche du développement et du renouveau, sont de véritables compagnons de route et bons frères. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous nos amis pour leurs contributions au renforcement des relations entre la Chine et le Sénégal, entre la Chine et l'Afrique, ainsi qu'entre la Chine et le reste du monde », s'est réjoui l'ambassadeur chinois à Dakar.

Sur ce, Li Zhigang a indiqué qu'il reste convaincu que la dynamique de l'amitié entre les deux pays et de leur coopération continuera à se renforcer. « Le partenariat entre la Chine et le Sénégal sera de plus en plus vaste et éclatant », a-t-il dit.

Pour rappel, les autorités diplomatiques chinoises ont célébré mardi soir à Dakar le 76e anniversaire de leur pays. Pour magnifier les relations entre le Sénégal et la Chine, le gouvernement sénégalais a été représenté à cette occasion par une délégation.

Il s'agit notamment du général Birame Diop, ministre des Forces armées, de son collègue en charge de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, ainsi que d'autres personnalités et amis de divers horizons.