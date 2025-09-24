Sénégal: Coopération - L'ambassadeur Li Zhigang réaffirme la volonté de la Chine d'accompagner le pays

24 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Le partenariat entre la Chine et le Sénégal sera de plus en plus vaste et éclatant. C'est ce qu'a affirmé mardi soir l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République du Sénégal, Li Zhigang. Il s'exprimait lors de la célébration du 76e anniversaire de son pays à Dakar.

« La Chine et le Sénégal, unis par la recherche du développement et du renouveau, sont de véritables compagnons de route et bons frères. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous nos amis pour leurs contributions au renforcement des relations entre la Chine et le Sénégal, entre la Chine et l'Afrique, ainsi qu'entre la Chine et le reste du monde », s'est réjoui l'ambassadeur chinois à Dakar.

Sur ce, Li Zhigang a indiqué qu'il reste convaincu que la dynamique de l'amitié entre les deux pays et de leur coopération continuera à se renforcer. « Le partenariat entre la Chine et le Sénégal sera de plus en plus vaste et éclatant », a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, les autorités diplomatiques chinoises ont célébré mardi soir à Dakar le 76e anniversaire de leur pays. Pour magnifier les relations entre le Sénégal et la Chine, le gouvernement sénégalais a été représenté à cette occasion par une délégation.

Il s'agit notamment du général Birame Diop, ministre des Forces armées, de son collègue en charge de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, ainsi que d'autres personnalités et amis de divers horizons.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.