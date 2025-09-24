Sénégal: Assises nationales des Daara - Un espace de dialogue et de concertation

Les Assises nationales des Daara permettent, selon le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, d'ouvrir un espace de dialogue et de concertation pour penser ensemble l'avenir des écoles coraniques au Sénégal.

« Aujourd'hui, nous lançons une étape importante pour notre pays : les Assises nationales des Daara. Sous le leadership du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec l'appui du Premier ministre Ousmane Sonko, nous ouvrons un espace de dialogue et de concertation pour penser ensemble l'avenir des daara », a-t-il écrit mercredi sur X.

D'après le ministre, les écoles coraniques font partie de l'identité sénégalaise, de leur foi, de leur histoire.

« Elles ont formé des générations entières, parfois dans des conditions difficiles, mais toujours avec dignité et foi. Aujourd'hui, il est de notre devoir de leur donner une place juste et forte dans notre système éducatif », a-t-il ajouté.

À travers ces assises, indique-t-il, les experts de son département veulent « écouter, comprendre et construire » avec les borom daara, les ndeyu daara, les ndongo daara, les familles religieuses et tous ceux qui portent cette mission noble.

« Notre ambition est claire : préserver l'âme des daara tout en leur offrant les moyens d'évoluer avec leur temps », a fait savoir le ministre Guirassy.