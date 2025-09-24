La carte scolaire de la région de Sédhiou est en passe de changer de physionomie, c'est du moins ce qu'a fait savoir hier, mardi 23 septembre, le Directeur national des constructions scolaires en visite de travail dans la région de Sédhiou. Pape Abdou Dia annonce la construction entière du lycée de Marsassoum dont vingt-trois salles de classe sont en abris provisoires et la réhabilitation du lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Ces investissements vont intégrer toutes les commodités y afférentes, rassure-t-il. La société éducative de la région de Sédhiou a exprimé sa satisfaction dans la perspective de l'amélioration des performances scolaires.

Deux mois après le lancement national du programme d'urgence de résorption des abris provisoires à Mandina Findiféto dans la région de Sédhiou, les chantiers vont s'ouvrir dès ce mois d'octobre. Annonce faite ce mardi par le Directeur national des constructions scolaires accompagné d'une forte délégation de techniciens. Pape Abdou Dia a déclaré que le lycée de Marsassoum qui compte vingt-trois classes pédagogiques en abris provisoires sera entièrement construit sur son nouveau site : « le site étant déjà disponible et même la diaspora y a construit un bloc administratif, ce sera composé de salles de classe et de blocs administratifs en R+ 1 au nombre de seize salles de classe, d'un centre de documentation informatique polyvalente composée de bibliothèques et de salle informatique ». Et de poursuivre sur l'architecture de ce lycée de Marsassoum : « il y aura également des blocs d'hygiène en dix box, côté sportif aussi il y aura un terrain de football, un plateau sportif multifonctionnel avec le mur de clôture et un loge gardien pour un investissement global de 395 millions de CFA entièrement financé par l'Etat du Sénégal. Les travaux doivent durer 18 mois mais avec possibilité de réduction des délais pour permettre aux élèves de rejoindre leur nouveau site », rassure-t-il.

Le proviseur de ce lycée de Marsassoum ne s'en porte qu'à merveille : « Ici, le démarrage des cours connaît régulièrement des retards en raison de l'hivernage. Quelquefois même en début de saison des pluies, nous délocalisons les salles pour éviter les intempéries. Et avec ce joyau de lycée qui sortira bientôt de terre, ce ne sera plus qu'un vieux souvenir » se réjouit Gnansoumana Tamba, le chef de l'établissement.

Bientôt la restauration de la dignité du lycée emblématique Ibou Diallo

Le lycée Ibou Diallo de Sédhiou sera aussi entièrement réhabilité avec toutes les commodités y afférentes, selon toujours le Directeur des constructions scolaires : « ce sera en effet une réhabilitation intégrale car tous les bâtiments, les salles de classe les blocs d'hygiène, les blocs pédagogiques, les laboratoires. L'aménagement paysagé sera revu car comme le dit le ministre de l'Education nationale, ce ne sont pas seulement les salles de classe, il y a un environnement agréable qu'il faut créer pour embellir l'école au-delà des salles de classe », a dit Pape Abdou Dia.

Le proviseur Mamadou Mané est d'avis que les performances vont suivre : « nous souffrons de plusieurs difficultés dans ce lycée. C'est d'abord l'insuffisance des salles, l'inconfort des salles, la vétusté des locaux, le déficit en bloc d'hygiène et un grand déficit en équipement. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Et la réhabilitation de ce lycée va nous aider à améliorer les résultats surtout dans le domaine scientifique » dit-il. Pour l'inspecteur d'académie de Sédhiou, c'est une nouvelle carte scolaire qui se dessine sous la plume des nouvelles autorités. Déjà nous avons un lycée Nation-Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) à Sédhiou et qui est une grande fierté. Et progressivement, les autres lycées et écoles vont être construits à Sédhiou pour éradiquer complètement les abris provisoires à Sédhiou. Nous avons lancé ici le programme de résorption des abris provisoires « PURAP ». Ce qui montre que les plus hautes autorités de ce pays accordent une importance capitale à la région de Sédhiou », a notamment souligné Cheick Yaba Diop, l'inspecteur d'académie de Sédhiou.