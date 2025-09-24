Sénégal: Travail social au pays - Vers la création de l'Ordre national

La Direction générale de l'Action sociale a organisé, hier mardi 23 septembre, un atelier de validation du code d'éthique et de déontologie, ainsi que des documents préparatoires à la création de l'Ordre national du travail social du Sénégal. Pour les acteurs réunis, ce processus constitue une étape décisive vers l'identification et la réglementation de la profession.

Le travail social, qui repose sur le respect de la valeur et de la dignité inhérente à chaque être humain et sur les droits fondamentaux qui en découlent, s'inscrit désormais dans une nouvelle feuille de route. L'objectif est de consolider la reconnaissance de cette profession, encore insuffisamment structurée au plan national.

Au cours de la rencontre, le directeur de la promotion et de la protection des groupes vulnérables à la Direction générale de l'Action sociale, Souleymane Dia, a rappelé qu'en 2014, le bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre avait mené une étude portant sur l'état des lieux du corps des travailleurs sociaux dans 24 pays, ainsi qu'une cartographie des offres de formation. « Un état des lieux qui a permis d'obtenir davantage d'informations sur la main-d'œuvre des services sociaux afin de renforcer les efforts nationaux menés pour soutenir les travailleurs sociaux professionnels et les intervenants apparentés, lesquels accomplissent des actions de travail social pour améliorer la vie des enfants et de leurs familles », a-t-il indiqué.

Poursuivant son propos, il a rappelé que « les recommandations de cette étude ont suscité la tenue de deux ateliers de renforcement des connaissances, respectivement à Dakar en décembre 2014 et à Cotonou en avril 2016 ». Ces rencontres entre formateurs en travail social et acteurs de terrain ont permis, selon lui, « de valoriser les liens, de renforcer les complémentarités et d'approfondir les connaissances en vue d'accroître l'efficacité des services sociaux ».

Souleymane Dia a également précisé que le choix du Sénégal s'inscrit dans une dynamique de coconstruction impulsée par le bureau régional de l'UNICEF à Dakar, dynamique qui a favorisé l'organisation de l'atelier de septembre 2022. « L'une des principales recommandations de cet atelier était d'élaborer un code d'éthique et de déontologie et, le cas échéant, de créer un Ordre national des travailleurs sociaux du Sénégal, conformément au code international de déontologie des travailleurs sociaux », a-t-il expliqué. Dans le prolongement de cette orientation, un comité national de coordination a été institué pour superviser l'élaboration des documents de référence et accompagner la mise en place de l'Ordre.

Pour sa part, la représentante résidente de l'UNICEF au Sénégal, Colette Moudi, a affirmé que « le renforcement du travail social constitue au niveau global et international le maillon le plus important de la protection de l'enfant. Sans les travailleurs sociaux, il n'est pas possible d'assurer ni la prévention, ni la prise en charge des enfants à risque ou victimes de violations de leurs droits ».

De leur côté, les organisations syndicales des travailleurs sociaux se félicitent de cette avancée. « Ce qui nous réunit aujourd'hui nous permettra demain, si la loi est votée et promulguée, de distinguer clairement ceux qui relèvent de la profession et ceux qui n'en relèvent pas. Cela nous conférera une assise réglementaire et nous donnera les moyens d'ajuster nos interventions, dans le cadre d'un socle de valeurs partagées », a déclaré Saliou Ndiaye.

Avec ce processus, le Sénégal franchit une étape décisive dans la reconnaissance institutionnelle du travail social. Si la loi venait à être adoptée, les travailleurs sociaux disposeraient enfin d'un cadre juridique et éthique, à même de valoriser leur rôle central dans la protection des plus vulnérables. Plus qu'une réforme corporatiste, il s'agit d'une véritable consolidation du tissu social national.