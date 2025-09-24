Ile Maurice: Le petit Kylian a enfin un nom

Ce petit, qui a perdu sa mère quelques jours après sa naissance et a été ensuite abandonné par son père, a grandi sans existence aux yeux de l'État. Privé même des démarches administratives les plus élémentaires, il a traversé la vie comme une ombre. Mais dans ce vide, il a pu s'ancrer grâce à l'amour inconditionnel de sa tante et de sa grand-mère, seules lumières dans une obscurité sans fin.

Le 11 juillet, l'express révélait pour la première fois les difficultés auxquelles Kylian a dû faire face toute sa vie. Privé d'un extrait de naissance conforme - n'y figuraient que son prénom et sa date de naissance le 27 décembre 2022 -, il se voyait barrer l'accès à ses droits les plus élémentaires, comme aller à l'école ou bénéficier d'une aide sociale. Son histoire avait alors profondément ému de nombreux Mauriciens, qui avaient fait preuve d'une générosité sans égale.

Deux cabinets d'avocats s'étaient même mobilisés pour l'épauler, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, grâce à l'engagement sans faille de ses avocats, qui ont choisi de dé- fendre son cas pro bono, une première victoire vient éclairer son destin : Kylian Labonne est désormais reconnu par l'État. Pour la première fois, son existence est inscrite noir sur blanc, au-delà d'un simple prénom et il est désormais reconnu comme un citoyen à part entière.

Malgré cette première victoire, Kylian Labonne doit encore franchir d'autres obstacles : l'accès à l'aide sociale - essentielle pour couvrir, entre autres, l'uniforme, les livres et autres besoins scolaires à long terme - reste pour l'instant en attente. Sa grand-mère et sa tante expriment une profonde reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à ce premier pas décisif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Grâce à eux et au soutien de ses avocats, Il pourra enfin rejoindre la maternelle l'année prochaine. Pour sa grand-mère, c'est un rêve qui se réalise : voir Kylian Labonne accéder à une bonne éducation, la clé pour s'élever, surmonter les obstacles et poser les bases pour un avenir meilleur.