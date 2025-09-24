Ile Maurice: Quand l'affaire débouche en arrestation de l'ex-CP Dip

L'ancien commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, était convoqué hier, par la Financial Crimes Commission (FCC) dans l'enquête sur le scandale de Reward Money. En présence de son avocat, Me Ivan Collendavelloo, Senior Counsel, il a été interrogé pendant plus de dix heures, ensuite arrêté. Il est soupçonné d'avoir abusé de sa fonction publique en tant que commissaire de police, afin d'obtenir un avantage illicite entre mai 2022 et octobre 2024.

Il a été arrêté hier sous deux charges provisoires de «public official using office for gratification» sous les articles 7 de la Prevention of Corruption Act et 22 de la FCC Act. Il aurait approuvé des paiements excessifs pour la somme de Rs 198 millions à des informateurs à travers des unités de police nouvellement créées. L'ex-CP a passé la nuit au Moka Detention Centre, dans la cellule qu'occupait Allysaheb Jagai alors que ce dernier est transféré en cellule au poste de police de Curepipe.

Le système de Reward Money, censé encourager les informateurs à fournir des informations cruciales pour la résolution d'affaires criminelles, a été manipulé pour permettre à des policiers de détourner des fonds publics. Les paiements sont censés être effectués par les autorités policières sur la base de documents internes et de procédures confidentielles. Cependant, l'absence de mécanismes de contrôle rigoureux a permis à certains hauts cadres de détourner ces fonds à leur profit personnel.

Cette affaire met en lumière des failles systémiques dans la gestion des finances publiques et soulève des questions de gouvernance au sein des forces de l'ordre. L'enquête a révélé que des sommes considérables ont ainsi été détournées sous le couvert du Reward Money. Par exemple, un assistant commissaire de police aurait accumulé plus de Rs 107 millions sur son compte bancaire personnel, sans justification claire de leur origine.

De plus, des paiements suspects ont été effectués à des officiers, dont certains n'avaient aucun lien direct avec les affaires criminelles en question. Ces détournements ont été facilités par des documents falsifiés et des justificatifs fictifs, permettant aux responsables de masquer la véritable destination des fonds. L'ampleur de ces malversations suggère l'existence d'un réseau organisé au sein même des forces de l'ordre.

Son rôle

Anil Kumar Dip, en tant qu'ancien CP, était responsable de la supervision du système de Reward Money. Les procédures de distribution des récompenses ont été mises en place sous sa direction et il est également apparu qu'il avait modifié les standing orders, qui auraient facilité le détournement de ces fonds.

Malgré des contrôles internes et audits réguliers, des abus auraient été constatés. La convocation de l'ex-CP par la FCC vise à déterminer son niveau de responsabilité dans ces détournements et à identifier d'éventuelles complicités dans la hiérarchie policière.

La FCC a mené des enquêtes approfondies, aboutissant à l'arrestation de plusieurs officiers de police, dont un sergent qui aurait détourné plus de Rs 19 millions. Ces arrestations ont mis en évidence des pratiques de corruption systémique et ont conduit à une remise en question de l'intégrité des structures policières.

Les investigations ont également révélé que des fonds destinés aux informateurs ont été transférés sur des comptes personnels d'officiers, sans justification légale, à partir du compte officiel de la police, géré par l'ancien CP, soulevant ainsi des questions sur la supervision et la gestion financières dans la force policière.

Implications politiques

Ce scandale a des répercussions politiques majeures. Il remet en cause la gestion des fonds publics et la transparence au sein des institutions étatiques. Le Premier ministre actuel, Navin Ramgoolam, a annoncé une réforme du système de Reward Money pour renforcer les mécanismes de contrôle et prévenir de futurs abus.

Ses casseroles

L'ancien CP Anil Kumar Dip a été arrêté en décembre 2013 dans l'affaire de détournement de fonds à la Bramer Bank. Il était accusé de complicité pour ne pas avoir exercé un contrôle adéquat sur son fils, Chandra Prakashsingh Dip, considéré comme le cerveau de l'opération. En novembre 2024, au moment de sa retraite, il a acquis une Porsche Macan, d'une valeur de Rs 415 140, provenant du parc automobile VIP de la police. Cette acquisition avait suscité des interrogations sur le prix et avait été mentionnée lors de questions parlementaires.

Des plaintes ont été déposées à la FCC, soulignant des irrégularités dans la gestion des fonds publics et appelant à une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et prévenir de futurs abus. Toutefois, dans une interview, l'ex-CP Dip avait défendu la réintroduction du Reward Money, affirmant qu'il s'agissait d'un outil essentiel pour encourager les policiers et récompenser leurs efforts dans la lutte contre la criminalité.