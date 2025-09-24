Ile Maurice: Une piétonne grièvement blessée dans un accident

Un grave accident s'est produit mardi 23 septembre en début de soirée le long de la route royale à Coromandel, près d'un arrêt d'autobus. Une moto, qui transportait un passager, est entrée en collision avec une piétonne.

Sous l'impact, la victime a été projetée au sol et a subi de sérieuses blessures. Elle a été rapidement prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital de Candos, où elle a été admise en salle en raison de son état jugé préoccupant. Le conducteur de la moto et son passager ont, eux, été légèrement blessés et ont pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins.

La police de Coromandel poursuit son enquête afin d'établir les circonstances exactes de cet accident. Les tests d'alcoolémie pratiqués sur le motocycliste se sont révélés négatifs.