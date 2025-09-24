Ile Maurice: Une piétonne grièvement blessée dans un accident

24 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un grave accident s'est produit mardi 23 septembre en début de soirée le long de la route royale à Coromandel, près d'un arrêt d'autobus. Une moto, qui transportait un passager, est entrée en collision avec une piétonne.

Sous l'impact, la victime a été projetée au sol et a subi de sérieuses blessures. Elle a été rapidement prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital de Candos, où elle a été admise en salle en raison de son état jugé préoccupant. Le conducteur de la moto et son passager ont, eux, été légèrement blessés et ont pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins.

La police de Coromandel poursuit son enquête afin d'établir les circonstances exactes de cet accident. Les tests d'alcoolémie pratiqués sur le motocycliste se sont révélés négatifs.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.