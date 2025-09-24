Ile Maurice: Le One&Only Le Saint Géran triomphe à la finale nationale

L'école hôtelière sir Gaëtan Duval a vibré au rythme de la créativité culinaire, le mardi 9 septembre, lors de la finale nationale du Bocuse d'Or Maurice 2025. Placée sous le thème ambitieux de la «nouvelle cuisine mauricienne», cette compétition a mis en lumière l'audace, la créativité et le savoir-faire des chefs de l'île, offrant un aperçu prometteur de l'avenir de la gastronomie locale. Le One&Only Le Saint Géran s'est imposé comme grand vainqueur, remportant la compétition face aux équipes de N'Joy et Heritage Telfair et se préparant ainsi à représenter fièrement Maurice lors de la sélection régionale.

Le concours, minutieusement orchestré, a exigé des participants une prouesse technique et une créativité sans faille. Les trois équipes, composées d'étudiants et de professionnels chevronnés, ont été confrontées à un défi culinaire complexe, nécessitant une maîtrise parfaite des techniques de la cuisine moderne et un engagement total à la valorisation des produits locaux.

Le jury, composé de chefs renommés mauriciens et internationaux, a évalué chaque plat selon des critères rigoureux, portant une attention particulière à l'innovation, à l'équilibre des saveurs, à la présentation et, surtout, à l'utilisation d'ingrédients locaux.

L'esprit de la «nouvelle cuisine mauricienne» s'est clairement manifesté à travers les créations des finalistes. Au-delà de la maîtrise des techniques classiques, les chefs ont démontré une volonté d'expérimenter, de repousser les limites et de proposer des interprétations contemporaines de la cuisine mauricienne. Des plats élaborés, utilisant des produits frais de saison, ont été présentés avec une sophistication et une élégance remarquables, témoignant d'un savoir-faire raffiné.

L'équipe du One&Only Le Saint Géran, avec son entrée Mauritian Harmony qui comprenait de la pintade tendre et raffinée, de l'arouille transformée en tuile élégante, du chou-fleur au voile de cresson, disque croustillant de champignon et jus de pintade au tamarin, a séduit. Chaque élément racontait une histoire, unissant technique, tradition et modernité et illustrant l'harmonie entre les différentes cultures et saveurs. Le jury a été séduit par l'approche novatrice et l'audace créative de l'équipe du Saint Géran.

Les boulettes farcies d'ombrine, accompagnées d'un bouillon clair et d'une garniture de chou-chou, reflètent l'équilibre parfait entre saveurs marines et végétales, tout en honorant la fraîcheur des produits locaux. Le plat principal associant l'ombrine à des chevrettes de rivière et deux garnitures végétales créatives, sublimées par une sauce Choron, élaborée sans siphon a fait mouche. La performance de l'équipe du One&Only Le Saint Géran a été saluée pour sa cohérence, sa maîtrise technique et son respect des ingrédients.

L'équipe de N'Joy a démontré une maîtrise impressionnante de la cuisine moderne, mais a peut-être manqué de cette touche d'innovation qui fait la différence. De même, l'équipe d'Heritage Telfair a présenté une interprétation originale de la cuisine mauricienne, mais a été moins convaincante dans la finesse des saveurs et la perfection technique.

Cette finale du Bocuse d'Or Maurice 2025 a dépassé le cadre d'une simple compétition culinaire. Elle a servi de plateforme pour célébrer le talent des chefs mauriciens à promouvoir la «nouvelle cuisine mauricienne» comme un mouvement en pleine effervescence.

Cette victoire du One&Only Le Saint Géran, fruit d'un travail acharné et d'une passion dévorante, marque un tournant important pour la scène gastronomique mauricienne. L'équipe sera désormais confrontée à la tâche de représenter Maurice lors de la sélection régionale, une étape cruciale qui pourrait les mener à la compétition internationale. Ce succès est une incitation pour tous les jeunes talents à persévérer dans leur quête d'excellence culinaire, et un témoignage de la vitalité et de la richesse du patrimoine culinaire.

La réussite du One&Only Le Saint Géran témoigne également de l'importance de l'accompagnement et de la formation professionnelle dispensée par l'école hôtelière sir Gaëtan Duval.