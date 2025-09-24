Sénégal: Les prix à la consommation progressent de 0,9% en juin

Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les prix à la consommation, suivis par l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), ont enregistré une hausse de 0,9% en juin 2025, comparé au mois précédent.

Cette progression est principalement attribuée à l'augmentation des tarifs du transport (+1,4%) et des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+1,7%), deux postes de dépense majeurs pour les ménages.

En glissement annuel, les prix à la consommation se sont accrus de 0,8%. Cette évolution témoigne d'une relative stabilité des prix, malgré la pression observée sur certains produits essentiels.

Au terme des six premiers mois de l'année 2025, le taux d'inflation moyen s'est établi à 0,5%, traduisant une inflation modérée et maîtrisée par rapport aux années précédentes.