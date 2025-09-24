Tunisie: Tourisme - Le pays dévoile ses atouts au salon « Top Resa »à Paris

24 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre du Tourisme, Soufiane Tekaya, a accompagné la délégation tunisienne au salon du tourisme « Top Resa », qui s'est ouvert ce mardi à Paris. La participation tunisienne a eu lieu en présence de plusieurs ministres du Tourisme et de hauts responsables des plus grandes agences de voyages françaises et internationales.

Accompagné de l'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, et du directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien, Mohamed Mehdi Heloui, M. Tekaya a visité le pavillon tunisien. Celui-ci a attiré un grand nombre d'exposants, dont des représentants d'agences de voyages, d'hôtels et de professionnels du secteur du tourisme tunisien.

Le ministre a eu des rencontres intensives avec des responsables d'agences de voyages françaises opérant sur le marché tunisien, ainsi qu'avec des représentants d'organisations sectorielles et de médias, selon un communiqué du ministère du Tourisme.

Ces rencontres ont permis de mettre en avant la stratégie nationale du tourisme. Celle-ci vise à développer des formes de tourisme alternatives et durables et à diversifier l'offre touristique. L'objectif est de promouvoir le tourisme saharien, écologique et thérapeutique, garantissant ainsi la pérennité de l'activité touristique et renforçant la position de la Tunisie en tant que destination touristique de premier plan.

Le ministre a souligné l'importance stratégique du marché français, qui a connu un développement significatif en termes de nombre de visiteurs en Tunisie. Le nombre de touristes français a dépassé le million en 2024, soit une croissance de 8 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'année précédente, et une augmentation de 26 % par rapport à 2019.

