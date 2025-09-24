Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (7e journée) - CAB - Rester dans la même dynamique !

Les Cabistes comptent poursuivre sur leur lancée...

La mini-crise qui a secoué le CAB en début de saison fait désormais partie de l'histoire ancienne. En effet, les deux dernières victoires ont donné du sang neuf à un ensemble bizertin qui n'attendait que ce déclic.

Il semble qu'il est sur la bonne voie. Cette nouvelle situation a eu le mérite de libérer les joueurs de l'état de crispation à celui d'une confiance relative.

C'est dans cet esprit apaisé qu'ils ont effectué le déplacement à Monastir.

Certes, le match décalé de la 7e journée contre l'USM s'annonce difficile, mais un résultat positif n'est pas à exclure non plus. Maintenir la dynamique des victoires est le maître- mot dans la bouche de l'entraîneur Chokri Bejaoui. Cet optimisme relatif est dicté par l'ambiance sereine qui règne au sein du CAB.

Et ce n'est pas tout ! Les récentes qualifications des nouvelles recrues sénégalaises donneront plus de consistance à l'entrejeu cabiste tant au niveau de la phase de la récupération du ballon qu'à celui de la relance. Comme leur camarade Mbaye qui s'est rapidement intégré au groupe au point de devenir buteur de l'équipe, Fonseca Bonaventure et Issa Kane sont opérationnels et donc prêts à l'emploi.

Une éventuelle titularisation de l'un ou l'autre ne serait pas une surprise dans le onze «jaune et noir». On peut penser que Chokri Bejaoui aura l'embarras du choix d'autant que l'autre buteur de l'équipe, Ahmed Amri, absent lors de la dernière journée, prêtera main forte à ses camarades du compartiment offensif. Le staff technique saura certainement jongler avec tout ce beau monde.

Formation probable: Maktouf- Guessmi- Rhimi( ou Doukali)- Allala- Bougatfa- Dridi- Aymen Amri- Fonseca Bonaventure (Cissoko) - Momar Diop- Ahmed Amri-Mbaye.