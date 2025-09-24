Tunisie: Kasserine - Un fonctionnaire déféré et un promoteur placé en garde à vue pour usage de faux

24 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kasserine a autorisé, mardi dernier, l'équipe de recherche judiciaire de la Garde nationale de la région à placer en garde à vue un entrepreneur, soupçonné de falsification et d'usage de faux. Par ailleurs, un fonctionnaire a été déféré devant le tribunal dans la même affaire.

Ces mesures font suite à une plainte déposée par le gouverneur de Kasserine, Zied Trabelsi, après la découverte d'irrégularités dans un document de garantie bancaire faisant partie d'un dossier sous examen, comme l'a confirmé Imad Omri, premier assistant du procureur et porte-parole officiel du tribunal de première instance de Kasserine, dans une déclaration aux médias.

Il est à noter que le juge d'instruction du tribunal de première instance de Kasserine avait émis, vendredi dernier, deux mandats de dépôt en prison contre deux fonctionnaires de la banque de sang de l'hôpital régional de Kasserine, dans le cadre d'affaires de corruption financière présumée.

