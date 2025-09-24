Tunisie: Lotfi Riahi - « Les bouchers réalisent une marge bénéficiaire de 34 dinars par kg de viande rouge »

Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour Informer le Consommateur, a affirmé ce mercredi 24 septembre 2025 que la hausse des prix de la viande rouge se poursuit, malgré la baisse des prix des aliments pour bétail.

Invité de l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, M. Riahi a déclaré que les bouchers réalisent un bénéfice pouvant atteindre 34 dinars par kilogramme de viande.

Il a précisé que le coût de revient d'un kilogramme de viande est d'environ 26 dinars, alors qu'il est vendu au détail à un prix variant entre 55 et 60 dinars.

Riahi a appelé les ministères de l'Agriculture et du Commerce à fournir à son organisation le coût réel d'un kilogramme de viande.

Le président de l'Organisation tunisienne pour Informer le Consommateur a également souligné une forte baisse des prix des aliments pour bétail. Le prix du « Gort » (foin) est passé de 13 dinars en 2023 à 6 dinars en 2025, tandis que le prix de la paille a chuté de 10 dinars en 2023 à 2 dinars en 2025.