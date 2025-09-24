M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, s'est entretenu, le 23 septembre 2025, en marge de sa participation à la semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, avec M. Magnus Brunner, Commissaire européen aux Affaires Intérieures et à la Migration.

Cette rencontre a été une occasion pour les deux parties de réaffirmer l'importance des relations de partenariat unissant la Tunisie et l'Union Européenne et d'examiner les moyens de les renforcer dans tous les domaines, en perspective de la tenue du Conseil d'Association entre la Tunisie et l'Union Européenne à la fin du mois d'octobre prochain, lequel intervient avec la célébration, cette année, du 30e anniversaire de l'Accord d'Association entre la Tunisie et l'Union Européenne.

Les deux parties ont également appelé à la nécessité de conjuguer les efforts afin de parvenir à une gestion concertée de la question migratoire, en vue de faciliter la mobilité et la migration régulière, de consolider les bases d'un développement solidaire et de traiter la migration irrégulière selon une approche humanitaire globale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de cette rencontre, il a été souligné la pertinence de l'approche tunisienne dans la gestion de la migration régulière, fondée sur le respect du droit international et des engagements de la Tunisie, notamment à travers le développement de programmes de retour volontaire des migrants en situation irrégulière vers leurs pays d'origine, dans le respect de leur dignité et en leur permettant de mettre en place des projets de développement.

Le Commissaire européen a exprimé, à cet égard, l'estime des institutions européennes pour cette approche et sa disponibilité à renforcer le partenariat existant avec l'Organisation Internationale pour les Migrations.