Tunisie: Tozeur - La centrale photovoltaïque avance à grands pas

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a révélé que les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque de Tozeur, menés par les sociétés Scatec et Engie (et non Aeolis), ont atteint un taux d'avancement de 75 %.

Une délégation a visité le site du projet. Elle était composée d'Afef Chachi Tayari, cheffe de cabinet de la ministre de l'Industrie, d'Osuga Takashi, ambassadeur du Japon en Tunisie, d'Anne-Marie Gjeljord, vice-présidente de l'entreprise norvégienne Scatec spécialisée dans les énergies renouvelables, et de Tessayu Hirata, directeur exécutif de la filiale du groupe japonais Toyota, ainsi que de plusieurs représentants du ministère et des autorités régionales.

Au cours de cette visite, qui avait pour but d'évaluer de près les progrès du projet, l'accent a été mis sur la nécessité de respecter les délais de finalisation. Le projet, d'un coût de 135 millions de dinars, aura une capacité de production de 50 mégawatts.

Afef Chachi Tayari a souligné le soutien du ministère à la réussite de ce projet, qui s'inscrit dans la première phase des projets de concession dans cinq gouvernorats : Tozeur, Tataouine, Kairouan, Gafsa et Sidi Bouzid. Elle a salué les efforts fournis pour respecter le calendrier établi.