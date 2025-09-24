Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (7e journée) - ESS - L'heure de vérité

Seule la victoire est belle, mais l'ESS actuelle en a-t-elle les moyens ?

L'historique des confrontations entre Soliman et l'Etoile du Sahel donne souvent une idée sur l'issue du match. Sur les 11 matchs répertoriés depuis 2019, l'Etoile du Sahel a une domination claire. Elle a remporté 7 matchs, contre seulement 2 victoires pour l'ASS.

Les victoires de l'Etoile du Sahel sont souvent avec un écart de 2 ou 3 buts (2-0, 3-0).

Celles de Soliman sont plus serrées (2-1). L'Etoile du Sahel a remporté 2 des 3 dernières confrontations (2-0 le 13 février 2025 , 1-2 le 3 janvier 2024 et une parité 0-0 entre les deux matchs). La dernière victoire de Soliman remonte au 18 décembre 2020.

Au regard des tendances récentes, l'Etoile du Sahel est le favori potentiel pour la confrontation à venir.

Mohamed Ali Nefkha va devoir assumer la formation rentrante amenée à ramener 3 précieux points du Cap Bon. L'énigme demeure, sachant que le match contre Ahli Wad Madani en coupe de la CAF a laissé des traces dans la tête et dans les jambes... Hormis le portier Sabri Ben Hassen, ou les joueurs expérimentés en défense comme Ghedamsi ou Naouali, aucun joueur n'est partant d'entrée à l'Etoile.

Chose peu rassurante à ce stade de la saison. En coulisses, l'ESS continue de faire le ménage en vue de redécoller une saison qui se complique déjà au bout de 6 journées. Le club occupant une symptomatique 14e place, qui n'est pas conforme à son standing national.

Côté choix, Nefkha et son staff devraient investir les joueurs de métier comme Ben Hassine, Ghedamssi, Naouali, Ben Choug ou Laouani. Probabalement, et pour se démarquer de son prédécesseur, Nefkha mettrait d'entrée Gleib, un joueur qui a une bonne lecture de jeu et qui mérite une chance, tout comme l'Algérien Maazouz.

Saber Ben Fredj à la barre

Le comité directeur de l'Étoile a décidé de nommer Saber Ben Fredj premier responsable de l'équipe senior de football. Cette nomination fait suite au départ pour des raisons personnelles de Montassar Ammar qui occupait le même poste.

Il va avoir la lourde tâche de faire le tri dans l'effectif surchargé, pour ne garder que les éléments les plus opportuns. Une mission compliquée, mais pas difficile, à condition qu'on lui laisse le temps nécessaire.