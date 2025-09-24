Cote d'Ivoire: Communication digitale - One Services lance un atelier de formation pour renforcer les capacités des acteurs

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Malone Diaby

L'agence One Services Communication a ouvert ce mardi 23 septembre 2025, un atelier de formation de trois jours sur le thème : « Comment booster sa communication digitale à travers les médias ? ». Cette session, qui se déroule au Bnb Ressort d'Angré 8e tranche, vise à donner aux participants les outils nécessaires pour améliorer leur visibilité et optimiser leur utilisation du numérique.

Placée sous le sceau du partage d'expertise, l'initiative bénéficie du partenariat de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) et réunit des institutions de premier plan telles que l'Assemblée nationale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), le ministère des Transports, la Sodefor et l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale.

Prenant la parole à l'ouverture, la directrice exécutive de One Services Communication, Dr Christelle Dagri Konaté, a rappelé que l'objectif de cet atelier est de permettre aux communicateurs, institutions et entreprises d'« adapter leurs pratiques communicationnelles aux exigences du temps présent ». « Depuis quelques années, nous sommes confrontés à la désinformation et à la malinformation. Former les acteurs à mieux maîtriser les médias digitaux, c'est leur donner les moyens de devenir eux-mêmes des relais fiables et stratégiques de l'information », a-t-elle souligné.

Créée en mars 2013, One Services Communication s'est imposée comme une référence dans la communication digitale, le conseil stratégique, la formation et la veille médiatique. Avec plus de dix ans d'expérience, l'agence entend multiplier ce type d'initiatives afin de rendre le digital plus accessible et mieux exploité par les acteurs publics comme privés.

Pour cette première édition, deux formateurs de renom accompagnent les participants. Il s'agit de Didier Assoumou, rédacteur en chef multimédia à Fraternité Matin (fratmat.info), reconnu pour son expertise dans l'adaptation des pratiques journalistiques au numérique, et Marie-Josette Fagnidi Tchoum, consultante en communication digitale, qui appuie notamment le Bureau international des droits des enfants (Ibcr) dans l'élaboration de ses stratégies de communication.

Selon Fagnidi Tchoum, la formation vise à guider les participants « depuis la conception d'une stratégie digitale jusqu'à la mesure de la performance des campagnes, en passant par la définition des messages et le choix des canaux adaptés ».

L'ambition de l'agence est claire : élargir ce type de formation à une audience plus vaste et aborder d'autres thématiques telles que le leadership ou encore la lutte contre le blanchiment des capitaux.

En attendant, les participants sont invités, durant ces trois jours, à s'immerger dans les pratiques innovantes qui façonnent la communication digitale contemporaine, avec l'objectif d'en ressortir mieux armés pour répondre aux défis informationnels de leur époque.

