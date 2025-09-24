Cote d'Ivoire: Akoupé - Une plantation d'ignames servait de couverture à plus de 200 plants de cannabis

La cellule antidrogue de la 7e Légion territoriale de gendarmerie d'Abengourou a découvert, le 20 septembre 2025, une importante culture illicite dissimulée dans une plantation d'ignames, au village de Bacon, département d'Akoupé. Plus de 200 plants de cannabis, représentant près d'une centaine de kilogrammes, ont ainsi été saisis.

L'opération a été menée par l'unité spécialisée dirigée par le capitaine Houphouët Stéphane Koffi, avec l'appui de l'escadron de gendarmerie d'Adzopé. Selon la gendarmerie, cette réussite est le fruit de renseignements collectés sur le terrain.

Deux individus ont été interpellés lors de cette intervention. Toutefois, les enquêtes se poursuivent et certains éléments restent confidentiels afin de ne pas compromettre les investigations en cours.

Saluant la coopération entre forces de sécurité et populations, le capitaine Houphouët Koffi a rappelé que « la lutte contre la drogue est l'affaire de tous ». Il a exhorté les citoyens à renforcer leur collaboration avec les services compétents en fournissant des informations permettant d'identifier et de neutraliser les trafiquants.

La cellule antidrogue de la 7e Légion d'Abengourou, dont la compétence couvre les régions de l'Indénié-Djuablin, de la Mé et du Moronou, agit sous la coordination du Commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Cette dernière demeure résolument engagée dans une politique de « tolérance zéro » face à la production, la commercialisation et la consommation de cannabis.