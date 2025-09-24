Cote d'Ivoire: Akoupé - Une plantation d'ignames servait de couverture à plus de 200 plants de cannabis

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La cellule antidrogue de la 7e Légion territoriale de gendarmerie d'Abengourou a découvert, le 20 septembre 2025, une importante culture illicite dissimulée dans une plantation d'ignames, au village de Bacon, département d'Akoupé. Plus de 200 plants de cannabis, représentant près d'une centaine de kilogrammes, ont ainsi été saisis.

L'opération a été menée par l'unité spécialisée dirigée par le capitaine Houphouët Stéphane Koffi, avec l'appui de l'escadron de gendarmerie d'Adzopé. Selon la gendarmerie, cette réussite est le fruit de renseignements collectés sur le terrain.

Deux individus ont été interpellés lors de cette intervention. Toutefois, les enquêtes se poursuivent et certains éléments restent confidentiels afin de ne pas compromettre les investigations en cours.

Saluant la coopération entre forces de sécurité et populations, le capitaine Houphouët Koffi a rappelé que « la lutte contre la drogue est l'affaire de tous ». Il a exhorté les citoyens à renforcer leur collaboration avec les services compétents en fournissant des informations permettant d'identifier et de neutraliser les trafiquants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cellule antidrogue de la 7e Légion d'Abengourou, dont la compétence couvre les régions de l'Indénié-Djuablin, de la Mé et du Moronou, agit sous la coordination du Commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Cette dernière demeure résolument engagée dans une politique de « tolérance zéro » face à la production, la commercialisation et la consommation de cannabis.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.