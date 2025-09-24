Cote d'Ivoire: Infrastructures - Le projet Abidjan Mineral Gateway présenté au secteur minier

Le projet Abidjan Mineral Gateway, porté par une entreprise privée, a été officiellement présenté aux acteurs du secteur minier le 19 septembre 2025, au Plateau. L'initiative vise à optimiser l'exportation des minerais de base tels que le manganèse, le nickel ou encore la bauxite.

Selon Tidjane Coulibaly, chef de projet, le quai sera capable d'accueillir des vraquiers de grande capacité, jusqu'à 120 000 Dwt (tonneaux de port en lourd), grâce à un chenal d'accès et une zone d'évitage de 430 mètres. Il a précisé que l'infrastructure, qui sera équipée de chargeurs de navires automatisés et de systèmes de convoyeurs à haute performance, assurera une cadence de chargement rapide de 15 000 tonnes par jour.

D'un coût d'environ 250 millions de dollars (139 229 400 000 Fcfa), les travaux devraient durer 30 mois, soit deux ans et demi.

Pour sa part, Lu Xiao, directeur général adjoint de l'entreprise en charge de la construction, a indiqué que sa structure s'engage à contribuer à l'amélioration de l'exportation des produits miniers en Côte d'Ivoire. Le projet prévoit également des zones de stockage et des services de traitement des minerais.