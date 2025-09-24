Cote d'Ivoire: Infrastructures - Le projet Abidjan Mineral Gateway présenté au secteur minier

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par EMELINE P. AMANGOUA

Le projet Abidjan Mineral Gateway, porté par une entreprise privée, a été officiellement présenté aux acteurs du secteur minier le 19 septembre 2025, au Plateau. L'initiative vise à optimiser l'exportation des minerais de base tels que le manganèse, le nickel ou encore la bauxite.

Selon Tidjane Coulibaly, chef de projet, le quai sera capable d'accueillir des vraquiers de grande capacité, jusqu'à 120 000 Dwt (tonneaux de port en lourd), grâce à un chenal d'accès et une zone d'évitage de 430 mètres. Il a précisé que l'infrastructure, qui sera équipée de chargeurs de navires automatisés et de systèmes de convoyeurs à haute performance, assurera une cadence de chargement rapide de 15 000 tonnes par jour.

D'un coût d'environ 250 millions de dollars (139 229 400 000 Fcfa), les travaux devraient durer 30 mois, soit deux ans et demi.

Pour sa part, Lu Xiao, directeur général adjoint de l'entreprise en charge de la construction, a indiqué que sa structure s'engage à contribuer à l'amélioration de l'exportation des produits miniers en Côte d'Ivoire. Le projet prévoit également des zones de stockage et des services de traitement des minerais.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.