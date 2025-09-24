Une dizaine de directeurs des systèmes d'information (Dsi) et de responsables Réseau et Sécurité, décideurs issus des secteurs de la banque, des télécoms, de l'énergie, de l'administration publique et des services, ainsi que des acteurs technologiques, ont participé à un atelier dédié aux solutions réseaux intelligentes et sécurisées, propulsées par l'intelligence artificielle. L'événement s'est tenu le mardi 23 septembre 2025, à Cocody, les Deux-Plateaux.

L'atelier, organisé par Novatec Consulting, intégrateur ivoirien de solutions technologiques de pointe, et son partenaire Hewlett Packard enterprise (Hpe), s'est déroulé sur le thème : « Hpe Networking - Les solutions réseaux basées sur l'Ia et la sécurité ». Il avait pour objectif de présenter le savoir-faire et les innovations de l'entreprise technologique en matière d'Ia et de sécurité, ainsi que la valeur ajoutée de son partenariat. Il s'est également agi de démontrer en direct l'impact concret de ces solutions sur la performance et la résilience des entreprises, tout en favorisant les échanges entre experts, décideurs et partenaires du secteur technologique.

De façon plus concrète, l'atelier a permis aux participants d'être sensibilisés à l'importance de l'Ia et de la cybersécurité dans la gestion des réseaux, et de mettre en avant des solutions pratiques pour sécuriser et moderniser les infrastructures IT.

« Nous comprenons les défis des entreprises ivoiriennes et nous venons avec des solutions. Ce qui est important, c'est d'avoir un lien avec les constructeurs et de comprendre les solutions que nous apportons sur les marchés afin de les implémenter localement. Pour cette implémentation et adaptation, nos partenaires ont la connaissance de nos technologies. Ils peuvent, selon les besoins de chacun, proposer les solutions adaptées », a déclaré Gunther Van Audenhove, directeur commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de Hpe Networking.

Les types de solutions proposées, a-t-il précisé, concernent les serveurs, le stockage et les réseaux.

De son côté, Sacko Yaya, directeur des opérations chez Novatec Consulting, a affirmé que l'approche de son entreprise, à travers cette formation, vise à accompagner les entreprises ivoiriennes dans leur transformation digitale.

Selon lui, Hpe est un partenaire stratégique parce qu'il touche le coeur des activités des sociétés ivoiriennes dans leur transformation digitale. D'où l'importance de cet atelier qui, a-t-il souligné, vise surtout à rapprocher les entreprises ivoiriennes des technologies, afin d'adresser leurs problématiques, notamment en matière d'équipements réseaux, serveurs et stockage.