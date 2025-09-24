Nigeria: Les USA lancent un avertissement clair contre la corruption

L'information fait le tour des médias nigérians. La mission diplomatique américaine à Abuja a réaffirmé sa position ferme contre la corruption, y compris au plus haut niveau de l’État.

Le gouvernement américain a déjà imposé des interdictions de visa à des politiciens nigérians accusés d’avoir compromis l’intégrité des élections et mis en péril la démocratie. Pour Washington, priver les responsables corrompus d’accès au territoire américain est un levier essentiel pour promouvoir la responsabilité, la transparence et l’État de droit chez ses partenaires internationaux.

Africanews rapporte que le 29 juillet l’ambassade des États-Unis a mis en lumière un rapport de The Africa Report, dénonçant les dépenses excessives de certains gouverneurs nigérians. Selon ce document, des milliards de nairas auraient été utilisés pour construire ou rénover des bâtiments officiels, alors même que le pays traverse une grave crise économique.

Nos confrères précisent que cet avertissement intervient alors que de nombreuses voix, au Nigeria comme à l’étranger, s’élèvent pour dénoncer la mauvaise gestion des fonds publics et les abus de pouvoir à tous les niveaux de l’administration.

Alors que la pression internationale monte, le Nigeria est à un tournant décisif, les autorités devront choisir entre des réformes sérieuses ou un isolement diplomatique croissant, notamment de la part de partenaires stratégiques comme les États-Unis.