Sénégal: Développement de l'agriculture et de l'élevage - Une délégation sénégalaise en mission au Canada

Afin de renforcer les partenariats stratégiques en faveur du développement rural par le biais de l'agriculture et de l'élevage, une mission sénégalaise est envoyée au Canada. Conduite par le ministre secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement Paysan, Dr Alpha Ba, la délégation a rencontré les dirigeants d'Agropur et de Carrefour International.

Dans le cadre de sa mission au Canada, Dr Alpha BA, ministre secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement Paysan, a conduit une délégation sénégalaise pour renforcer les partenariats stratégiques en faveur du développement rural.

Cette délégation a eu, selon une note du ministère de tutelle publiée mercredi, une séance de travail fructueuse avec les dirigeants d'Agropur, une coopérative laitière de référence mondiale regroupant plus de 2 700 producteurs.

« Avec un chiffre d'affaires dépassant 8 milliards de dollars, Agropur illustre la force du modèle coopératif dans la transformation et la mise en marché du lait de qualité. Son expérience constitue une source d'inspiration précieuse pour la nouvelle stratégie nationale de développement des coopératives à vocation élevage au Sénégal », indique la tutelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans les fermes membres d'Agropur, les vaches produisent en moyenne 48 litres de lait par jour, un rendement parmi les plus élevés au monde. Ce modèle de performance et d'organisation coopérative vient, selon la même source, conforter la vision du gouvernement. Celle-ci place les coopératives au coeur de sa stratégie de souveraineté alimentaire et de développement durable de l'élevage.

Carrefour International s'engage aux côtés de l'Etat

Pour rappel, la mission a débuté, mardi, avec une séance de travail avec Carrefour International. Au cours de cette rencontre, les initiatives phares de cette organisation canadienne ont été passées en revue.

Il s'agit notamment de la Stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture (SNIJA) et du projet IMAJE (Initiative multisectorielle pour l'avenir de la jeunesse dans l'économie verte).

Ce dernier, rappelle la tutelle, pleinement aligné avec les priorités nationales, vise à appuyer 43 800 bénéficiaires directs, dont 24 500 jeunes femmes issues des régions de Kédougou et de Tambacounda, dans leur parcours d'insertion professionnelle, économique et sociale durable.

« À travers cette initiative, Carrefour International et ses partenaires réaffirment leur engagement à accompagner la jeunesse sénégalaise, tout en contribuant à la consolidation des coopératives et à la dynamisation du monde rural », rapporte la note.