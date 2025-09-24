Sénégal: Rapport Centif - Waly Seck présenté devant le Pool judiciaire financier

24 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.Gueye

Les auditions se poursuivent dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite d'un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Le célèbre artiste-chanteur Waly Seck vient d'être présenté devant le Pool judiciaire financier (Pjf) après s'être rendu à la Division des investigations criminelles (Dic) pour récupérer sa convocation.

Selon des sources judiciaires, cette audition s'inscrit dans le cadre de l'information judiciaire ouverte autour de l'affaire Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, cité dans ledit rapport de la Centif. Le document évoque des transactions suspectes estimées à 5,597 milliards de FCFA.

Dans ce dossier, Ibrahima Bâ, fils de l'ex-Premier ministre Amadou Bâ, ainsi que son chauffeur Cheikh Tidiane Seck et l'homme d'affaires Saliou Sylla, ont déjà été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux en bande organisée.

Le sort de Waly Seck est désormais entre les mains du juge d'instruction.

