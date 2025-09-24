Malawi: Présidentielles au pays - L'ex-président Chakwera reconnaît sa défaite et félicite Peter Mutharika

Sans attendre la proclamation des résultats officiels, le président sortant Lazarus Chakwera, qui dénonçait encore hier, mardi 23 septembre, des fraudes électorales, a reconnu sa défaite et félicité son rival et prédécesseur Peter Mutharika. Cinq ans après avoir été écarté du pouvoir, Mutharika s'apprête donc à reprendre les rênes du pays.

Dans une allocution télévisée, Lazarus Chakwera a salué le travail de la Commission électorale tout en demandant que les irrégularités relevées dans certaines circonscriptions soient examinées de manière « complète et transparente ».« Peter Mutharika dispose déjà d'une avance insurmontable », a-t-il reconnu.

D'après les chiffres provisoires, Peter Mutharika recueillait plus de 60 % des suffrages, contre environ un tiers pour Chakwera. Une victoire écrasante, qui ouvre la voie à son retour au pouvoir, cinq ans après son départ de la présidence.

« Transfert pacifique du pouvoir »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pasteur évangélique de 70 ans, Lazarus Chakwera était arrivé au pouvoir après l'annulation du scrutin de 2019. Il a promis un transfert pacifique du pouvoir, malgré un mandat marqué par de grandes difficultés économiques : plus de 70 % des habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour, selon la Banque mondiale, un facteur qui a sans doute pesé sur les électeurs.