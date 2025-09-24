Soudan: Rencontre entre le Premier Ministre et le Président de la Commission de l'UA

Le Premier Ministre, Dr. Kamil Idris, chef de la délégation du Soudan participant à la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, s'est réuni avec le Président de la Commission de l'Union Africaine, Mahmoud Ali Yusuf, en marge de ces réunions.

Le Président de la Commission de l'Union Africaine a affirmé la disposition de l'Union à fournir le soutien nécessaire pour faire réussir sa mission.

Par ailleurs, Dr. Kamil Idris a transmis les salutations du Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, au Président de l'UA et a salué la position de l'Union envers le Soudan.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohieddin Salem, Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Ustaz Khaled Al-Eiser , l'Ambassadeur du Soudan auprès des Nations Unies, Al-Harith Idris et l'Ambassadeur du Soudan aux États-Unis, Mohamed Abdalla Idris, ainsi que les conseillers du Premier Ministre et les membres de la Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies ont pris part à la réunion du côté Soudanais.

Au cours de la réunion, le Premier Ministre a affirmé que la décision de suspendre la qualité de membre du Soudan à l'Union Africaine est illégale, tout en la qualifiant d'injuste envers un État fondateur de l'Union.

Il a expliqué que le gouvernement actuel est un gouvernement civil de technocrates, en soulignant que l'instauration de la paix représentée une priorité absolue pour le Gouvernement de l'Espoir.

Il a appelé à la levée de la suspension de la qualité de membre du Soudan au sein de l'Union, ce qui renforce les chances de la paix dans le cadre de solutions africaines aux problèmes africains.

Il a également salué toutes les initiatives qui soutiennent la paix et la stabilité au Soudan.

Pour sa part, le Président de la Commission de l'Union Africaine a renouvelé le soutien de l'UA au Soudan dans la prochaine phase pour le renforcement de la sécurité et la stabilité et à retourner à sa place naturelle parmi les États actifs de l'Union.

Il a salué le Dr Kamil Idris, tout en le qualifiant de soupape de sécurité pour le Soudan à l'avenir, et a exprimé sa douleur à ce que connait le peuple Soudanais, connu pour sa générosité et son humanité, tout en exprimant sa confiance que le Soudan retrouvera bientôt le plus meilleure que jamais grâce aux efforts de son peuple.

Par ailleurs, le Président de la Commission a souligné le soutien de l'Union Africaine au Soudan sur le niveau humanitaire, en expliquant que la Commission rejetait la formation de tout gouvernement parallèle et appelait les autres pays à ne pas le reconnaître afin d'éviter une répétition du scénario Libyen.

Il a également souligné que l'appel de l'Union Africaine au dialogue Soudano-Soudanais vise à élargir la base de la participation politique et à instaurer la paix et la stabilité dans le pays.