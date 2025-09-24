Congo-Kinshasa: Est du pays - Face à l'urgence humanitaire, Paris accueillera une conférence en octobre

24 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Julien Chavanne

La situation dans l'est de la République démocratique du Congo sera au coeur d'une conférence humanitaire le mois prochain dans la capitale française. L'annonce a été faite mardi 23 septembre par le président français Emmanuel Macron, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.

Cette conférence n'est pas une décision de dernière minute. Dans les tuyaux depuis le printemps, elle vise à mobiliser partenaires et bailleurs autour de la région des Grands Lacs, et en particulier de l'est de la RDC.

Une première date avait été avancée autour du 25 juillet, mais la réunion avait été repoussée. Officiellement, la raison évoquée : l'indisponibilité du président congolais Félix Tshisekedi, alors en préparation d'un déplacement en Indonésie pour la prochaine COP30, qui se tiendra du 10 au 21 novembre à Belém - voyage finalement annulé. Une nouvelle échéance, le 8 septembre, avait ensuite été fixée, avant un nouveau report pour fin octobre 2025.

Un enjeu humanitaire, mais aussi diplomatique

Si la conférence est présentée comme purement humanitaire, de nombreux analystes y voient aussi une tentative d'Emmanuel Macron de revenir dans le dossier congolais. La France, active à l'ONU et à l'Union européenne, s'est en effet retrouvée en marge des processus de discussion de Doha et de Washington.

Ces derniers jours, un regain de tension est en cours entre le M23 et l'armée congolaise.

En février 2025, Emmanuel Macron avait tenté de réunir à Paris les présidents congolais et rwandais en marge du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Mais aucun des deux chefs d'État ne s'était déplacé. C'était après l'échec de la rencontre de Luanda, en décembre 2024, et avant le succès du sommet de Doha, en avril 2025.

«L'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée»: Emmanuel Macron convoque une conférence en octobre à Paris

