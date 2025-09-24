Eswatini: Envoyé par Washington au pays, un migrant jamaïcain finalement renvoyé dans son pays d'origine

24 Septembre 2025
Radio France Internationale

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les États-Unis ont signé une série d'accords avec plusieurs pays pour expulser des migrants clandestins. Parmi ces pays figure l'Eswatini (ex-Swaziland), qui a accueilli le 7 juillet 2025 un ressortissant jamaïcain renvoyé par Washington. Ce dernier a finalement été rapatrié en toute discrétion vers la Jamaïque.

Après avoir parcouru des milliers de kilomètres depuis les États-Unis vers l'Eswatini en juillet, Orville Isaac Etoria a refait le chemin inverse au-dessus de l'Atlantique le week-end dernier, jusqu'en Jamaïque, son pays d'origine.

Il faisait partie d'un groupe de cinq ressortissants étrangers - originaires du Vietnam, du Laos, du Yémen, de Cuba et donc de Jamaïque - qualifiés de « barbares » par l'administration de Donald Trump. Tous avaient été incarcérés dans une prison de haute sécurité à Mbabane, capitale de l'Eswatini, dès leur arrivée.

Selon les autorités d'Eswatini, « un arrangement a été négocié » pour permettre à Etoria d'être renvoyé chez lui, à sa demande. Aucun détail n'a été fourni sur les modalités de son départ ni sur qui a payé le voyage. Seule précision : son retour a été facilité par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des accords controversés

Ces expulsions s'inscrivent dans le cadre du programme américain de transfert de migrants vers des pays tiers. Selon Human Rights Watch, qui a pu consulter l'accord entre Washington et Mbabane, le royaume aurait accepté de recevoir jusqu'à 160 migrants en échange de 5,1 millions de dollars pour aider à sécuriser ses frontières.

Des ONG locales ont saisi la justice, estimant que cet accord est inconstitutionnel, car confidentiel et non soumis à l'approbation du Parlement.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.