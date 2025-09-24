Algérie: Festival international du Malouf - Fusion musicale syrienne et russe à la 4e soirée

CONSTANTINE — La 4ème soirée du Festival culturel international du Malouf organisé depuis samedi dernier à Constantine, a offert mardi soir au public un moment musical d'une rare intensité marquée par une rencontre artistique inédite entre la tradition syrienne et la richesse sonore russe.

Dans l'espace majestueux du théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine, l'artiste syrienne Bouchera Mahfoud accompagnée des membres de la troupe russe "Trab" ont fait plonger l'auditoire dans les profondeurs du maqam oriental et l'harmonie slaves, transformant la scène en un espace de dialogue culturel et artistique.

L'ambiance a atteint un sommet d'émotion et de beauté lorsque l'artiste syrienne a exécuté une interprétation magistrale de la célèbre Qasida andalou "Jadaka Al Ghaytou" au grand bonheur du public qui a été transporté bien au-delà du concert car il ne s'agissait plus d'écouter, mais de ressentir, et de se laisser traverser par la beauté et la puissance de ce chant intemporel.

Ce moment a pris une dimension encore plus exceptionnelle avec la fusion des talents russes qui ont offert une interprétation inédite, où les subtilités du maqam oriental se mêlaient aux harmonies lyriques slaves suscitant une ambiance musicale profonde, sincère au service d'un patrimoine universel.

Parmi les moments forts de la soirée, l'interprétation envoutante de la chanson "Achak Mamhoune" (pièce emblématique du répertoire arabo-andalou) par les artistes venus de Syrie et de Russie qui ont charmé le public touché par la justesse vocale et la profondeur du texte.

Ce quatrième rendez-vous confirme la vocation du Festival international du Malouf à s'ouvrir sur le monde tout en valorisant les racines profondes de la musique arabo-andalouse.

L'association "Wasl El Andalous" pour l'échange culturel de Constantine a réussi une wasla andalouse et des extraits de la nouba Sika suscitant un apaisement exceptionnel parmi l'auditoire qui a longuement applaudi "Law Kana Soltane El Mahaba" avant de voyager dans l'espace chic de la musique malouf avec l'artiste Seif Eddine Torche qui a magnifiquement interprété des extraits de cette musique savante, notamment une chanson intitulée "Mata Ya Kiramou Ayni Tarakoumou".