Algérie: Adhésion de l'Algérie à l'AIPA en tant que membre observateur unique - Le Parlement arabe félicite l'APN

ALGER — Le président du Parlement arabe, M. Mohamed Ahmed Al-Yamahi, a adressé un message de félicitations au président de l'Assemblée populaire nationale (APN) et président de l'Union interparlementaire arabe, M. Brahim Boughali, à l'occasion de l'adhésion de l'Algérie à l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), en qualité de membre observateur unique, indique, mercredi, un communiqué de l'APN.

Dans son message, M. Al-Yamahi a exprimé ses "chaleureuses félicitations et ses vives appréciations pour cette adhésion, saluant les efforts remarquables déployés par M. Brahim Boughali à la tête de l'Assemblée populaire nationale", tout en assurant que "cette réalisation majeure constitue une consécration du travail parlementaire constructif mené par l'APN et confirme le poids régional et international de l'Algérie sur la scène parlementaire", précise la même source.

Le président du Parlement arabe a conclu son message en formulant ses vœux "les plus sincères de prospérité et de développement au peuple algérien frère, sous la conduite éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", conclut le communiqué.