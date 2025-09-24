Tunisie: Tozeur-dattes - Les prévisions tablent sur une récolte de 60.000 tonnes

La saison actuelle des dattes dans le gouvernorat de Tozeur est considérée comme une bonne saison, annonciatrice de signes positifs. Le volume de production devrait dépasser les 60 000 tonnes, selon les premières estimations, avec une qualité supérieure à celle enregistrée la saison dernière, d'après le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, Naceur Mkadm.

La même source a ajouté que les ventes du produit sur pied ont franchi une étape importante dans le gouvernorat de Tozeur, avec près de 70 % des palmeraies, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, vendues à des prix jugés encourageants. Il a également souligné que la production se distingue par une bonne qualité, en particulier parce qu'il n'y a pas eu de contamination majeure par l'araignée de la poussière.

La maturation a également atteint des stades avancés, avec certaines parcelles affichant des taux de maturité respectables. Certains agriculteurs ont déjà commencé à récolter par eux-mêmes et à proposer leur production sur le marché de gros des dattes. La même source a précisé que la récolte commencera officiellement début octobre et se poursuivra jusqu'au début du mois de novembre avec l'intervention des exportateurs et des collecteurs.

Cette saison, les opérations d'ensachage des régimes de dattes avec des moustiquaires ont concerné environ 60 % du nombre total de régimes, avec l'utilisation de près de 8 500 unités de moustiquaires. Cette quantité est considérée comme faible, mais on a utilisé les stocks de moustiquaires restants de la saison dernière.