Tunisie: Sousse - Hausse de 10% de la production d'olives

24 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le commissaire régional au développement agricole de Sousse, Nejib El Fehel, a confirmé que la récolte d'olives a enregistré une augmentation de 10 % par rapport à la récolte de l'année dernière, atteignant environ 145 000 tonnes (soit 32 000 tonnes d'huile).

Dans une déclaration d'aujourd'hui à « Jawhara FM », il a rappelé la récente circulaire publiée par le ministre de l'Agriculture pour garantir le succès et le bon déroulement de la saison de la cueillette des olives.

Il a souligné l'importance de la main-d'oeuvre et de la méthode de récolte et de conditionnement des olives dans des caisses aérées pour assurer la production d'huiles de haute qualité.

Le commissaire régional a également insisté sur la nécessité de sensibiliser à l'utilisation du marc d'olive comme engrais, et a ajouté que la capacité de stockage d'huile dans la région est suffisante pour absorber la récolte (la capacité de stockage est de 40 000 tonnes).

