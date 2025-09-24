Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (7e journée) - EST - Assurer et rassurer

Au-delà du résultat, les supporters veulent être rassurés quant à l'aptitude de leur équipe à jouer pour le titre en championnat mais surtout en Champions League.

La défaite concédée il y a une dizaine de jours au Bardo est toujours vive dans les esprits de bon nombre de supporters et même des observateurs les plus avertis. C'est qu'à ce jour, l'Espérance n'a pas encore affronté un adversaire du même calibre pour pouvoir évaluer l'évolution de ses aptitudes après l'échec essuyé face au Stade Tunisien.

Et s'il y a une personne au sein de l'équipe qui est la cible de toutes les critiques, c'est bel est bien Maher Kanzari. Et ce n'est pas la sanction infligée par la LNFP, l'interdiction de s'asseoir sur le banc de touche pour 4 matchs assortie d'une amende de 7.000 dinars, qui va simplifier la tâche du coach "sang et or".. Son adjoint, Chamseddine Dhaouadi, aura la tâche de diriger l'équipe depuis le banc.

Et même si certaines voix se sont élevées pour dire que Dhaouadi n'a pas l'expérience requise pour assurer ce rôle, il faut être dupe pour ne pas savoir que l'équipe sera dirigée depuis les gradins par Kanzari. N'empêche, l'entraîneur "sang et or" ne peut en vouloir qu'à lui-même de ne pas pouvoir diriger tout à l'heure son équipe depuis le banc.

Danho Séké opérationnel

Les places sont à présent beaucoup plus chères pour le poste d'avant-centre. Un poste pour lequel Maher Kanzari peut désormais faire jouer la concurrence positive. Il y a d'abord Aboubacar Diakité, un des artisans de la large victoire remportée à Niamey devant l'Association sportive des forces armées nigériennes, étant l'auteur d'un doublé sur les trois buts marqués. Puis, le dernier arrivé, Florian Danho Séké, qui a signé un contrat de trois ans.

Danho Séké, resté à Tunis pour s'entraîner tout seul le temps que l'équipe revienne de Niamey, est compétitif. Le dernier match auquel Florian Danho Séké a pris part avec son ancienne équipe, Randers FC, date du 16 septembre pour le compte de la Coupe du Danemark remporté face à Hellerup IK sur le score de 2-1. Danho Séké avait fait son entrée sur le terrain à la 67'.

Il est, d'ailleurs, qualifié pour le match de cet après-midi contre l'OB et sa participation est tributaire des choix du staff technique.

A noter que Youssef Belaïli, resté à Tunis à cause d'un rhume attrapé la veille du départ pour Niamey, a repris du service.

Avec la grande forme affichée par Abdramane Konaté, Kouceila Boualia et Aboubacar Diakité, la compétitivité du nouveau venu, Florian Danho Séké, et le retour de Youssef Belaïli, le coach "sang et or" a toutes les cartes en main pour mener à bien le match de cet après-midi, étant donné que ce ne sont pas les solutions offensives qui manquent.

Cela dit, l'arrière gauche, Mohamed Amine Ben Hmida, est forfait pour cause de blessure musculaire contractée dimanche à Niamey. Le joueur subira ultérieurement des contrôles médicaux pour fixer la date de son retour à la compétition.