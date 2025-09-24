Tunisie: Ce samedi, journée de vaccination gratuite contre la rage au parc du Belvédère

La municipalité de Tunis organise une journée portes ouvertes pour la vaccination gratuite des animaux contre la rage, ce samedi 27 septembre, au siège de l'administration de l'hygiène et de la protection du milieu urbain au Belvédère.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rage qui cible les animaux sensibles, notamment les chiens et les chats. Lancée le 1eᣴ septembre, cette opération se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre sur l'ensemble du territoire tunisien.

Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les citoyens à amener leurs animaux de compagnie pour faciliter le travail des équipes de vaccination sur le terrain, qui se rendront dans divers quartiers résidentiels et centres concernés.