Sénégal: 42 e Assemblée OACI - Le pays distingué pour sa capacité de supervision de l'aviation civile

Dakar — Le Sénégal a été distingué pour sa capacité de supervision du système de l'aviation civile, mardi, à l'ouverture de la 42e Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), à Montréal, au Canada, a-t-on appris, mercredi, du ministère des Transports terrestres et aériens.

"Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a reçu le Certificat [de cette distinction] des mains du président du Conseil de l'OACI, Salvatore Sciacchitano", mardi, lors de la cérémonie d'ouverture de la 42e Assemblée de l'OACI à Montréal, rapporte un communiqué transmis à l'APS.

Cette distinction fait suite à un audit de l'OACI visant à juger de la capacité du pays à mettre en place "un système solide de supervision et des moyens pour mettre en oeuvre les normes et pratiques recommandées dans le domaine de l'aviation".

Le Sénégal a enregistré une augmentation de son score "dans la mise en oeuvre effective des normes et pratiques recommandées de l'OACI de plus de 15%", le pays passant "de 67% en 2019 à 85% en 2024 après le dernier audit de l'OACI au Sénégal à travers l'Autorité de l'aviation civile nationale (ANACIM)", renseigne le communiqué.

Le ministre des Transports terrestres et aériens a vanté, à cette occasion, les opportunités qu'offre le Sénégal à travers "un environnement propice à l'investissement et le développement de partenariats stratégiques".

Yankhoba Diémé a évoqué, selon le communiqué, la position stratégique du Sénégal, à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, ce qui fait du pays "une plateforme clé pour le transit aérien régional et international".

Le ministre des Transports terrestres et aériens considère que, dans ce cadre, l'aéroport international Blaise Diagne constitue un moteur économique pour le Sénégal.

"La qualité [des] infrastructures, l'engagement en matière de sécurité [...] et de conformité aux standards internationaux" sont à l'origine d'un "environnement attractif pour les compagnies aériennes et les investisseurs étrangers", ajoute le le texte, citant le ministre de tutelle.

La 42e Assemblée de l'OACI, ouverte mardi, va se poursuivre jusqu'au 3 octobre prochain, offrant aux 193 Etats membres de l'OACI et à un grand nombre d'organisations internationales invitées, l'opportunité de "façonner l'aviation civile internationale pour les trois prochaines années mais aussi d'adopter un Plan stratégique 2026-2050".