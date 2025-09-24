Sénégal: 'Journées portes ouvertes' du secteur minier - Des acteurs locaux de Kédougou déclinent leurs attentes

Kédougou — Les attentes des acteurs locaux de Kédougou (sud) relativement au secteur minier tournent autour de la disponibilité des fonds miniers destinés aux collectivités territoriales impactées et d'une meilleure prise en charge des impacts environnementaux.

La situation des employés des sociétés sous-traitantes constitue également une préoccupation des acteurs locaux interrogés par l'APS, en perspective des "journées portes ouvertes" du secteur minier dont les travaux démarrent ce mercredi à Kédougou.

Guimba Diallo, coordonnateur régional du Forum civil de Kédougou, note que les fonds miniers destinés aux communautés locales, tardent généralement à entrer dans les budgets des collectivités territoriales.

"Il s'agit des fonds de péréquation et du Fonds d'appui au développement locale destinés aux communautés. Le gouvernement du Sénégal doit libérer ces fonds qui tardent à entrer dans les budgets des collectivités impactées par les opérations minières", a-t-il déclaré.

Il relève dans le même temps que si les employés des sociétés minières mères sont souvent sont bien traités, ce n'est pas toujours le cas s'agissant des entreprises sous-traitantes qui, dit-il, soumettent leurs employés à des conditions qui laissent penser que ces derniers "ne sont pas régies par les mêmes textes".

De même, les mêmes sociétés minières sous-traitantes doivent s'engager dans la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), au même titre que les compagnies minières, a ajouté Guimba Diallo.

Selon lui, au nom de la loi sur l'accès à l'information, il faudrait par ailleurs que "la liste de tous ceux qui disposent de permis de prospection soit publiée avec les contacts et leurs zones d'intervention".

Oudy Diallo, président de l'association "Kédougou alerte environnement", invite pour sa part les organisateurs des "journées portes ouvertes" du secteur minier à permettre à toutes les parties prenantes de s'exprimer librement.

"Il y a énormément de choses à dire dans nos sociétés minières et au niveau de l'orpaillage. Il faut que l'on donne aux acteurs miniers, aux populations et à la société civile l'opportunité de s'exprimer librement et de dire leurs préoccupations", a-t-il dit.

Oudy Diallo a souligné par ailleurs l'importance d'apporter des solutions aux questions liées à la dégradation de l'environnement et à la pollution des eaux du fleuve Gambie, en lien avec les activités des sociétés minières.

"Le gouvernement du Sénégal et les populations doivent s'y mettre pour lutter contre" l'impact de l'activité des sociétés minières et des orpailleurs en général sur l'environnement, a-t-il lancé.

Bangaly Dioula Ba, secrétaire général de la Fédération régionale des aviculteurs, souhaite que les sociétés minières puissent aider à la construction d'un abattoir moderne et d'une chambre froide à Kédougou.

"Les sociétés minières doivent nous aider avec un abattoir moderne, une chambre froide et un camion frigorifique parce qu'elles nous imposent de l'hygiène avant les commandes. Il faut parler aussi des problèmes de formation parce que les jeunes pratiquent l'aviculteur sans formation", a-t-il souligné.

Il invite par ailleurs les sociétés minières à augmenter leurs commandes de poulets, pour éviter les pertes de qualité des poussins.

"Nous avons un problème d'écoulement et un réel problème avec le transport. Il faut que les sociétés minières augmentent les commandes et aident en termes de financements et de logistique, notamment à travers un camion frigorifique", a insisté le secrétaire général de la Fédération régionale des aviculteurs, une structure regroupant à ce jour 493 membres, "tous des entrepreneurs".

Bangaly Dioula Ba a toutefois salué la collaboration entre sa structure et Sabodala Gold Operations (SGO), société minière qui commande, selon lui, chaque mois 6 tonnes de poulets.

Thierno Salif Ba, un jeune activiste, estime que les entreprises minières ne répondent plus aux attentes des populations de la région de Kédougou, en particulier celles des zones les plus impactées par leurs activités.

"Nos attentes sont nombreuses et très importantes. Et ces entreprises ne répondent plus aux besoins et aux attentes des populations de Kédougou, surtout celles des plus impactées", a-t-il soutenu.

Il souhaite par ailleurs une intensification de la lutte contre l'exploitation clandestine de l'or, signalant à ce sujet la multiplication des cas de vol de cyanure dans les grandes entreprises.

L'Etat doit lutter davantage contre l'exploitation clandestine de l'or et les entreprises semi-mécanisées, en vue d'assurer la sécurité des citoyens, a plaidé Thierno Salif Ba.

"Il y a des produits toxiques qui circulent un peu partout à Kédougou même au centre-ville. Nous avons vraiment peur avec cette exploitation de minerais à l'air libre", a insisté M. Ba.

Il a lui aussi évoqué la question des fonds miniers qui tardent, dit-il, à entrer dans les budgets des collectivités locales impactées par les opérations minières.