Sénégal: Saint-Louis - Une réunion de concertation sur les tarifs des taxis urbains

Saint-Louis — Le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow a présidé mardi, une réunion de concertation sur les tarifs des taxis urbains dans la commune de Saint-Louis, après avoir constaté une "certaine dérive".

"La réunion était consacrée à la concertation sur les tarifs des taxis urbains dans la commune de Saint-Louis. Nous l'avons convoquée après avoir constaté qu'il y a une certaine dérive dans la tarification des taxis urbains de Saint-Louis", a-t-il précisé.

M. Sow a déclaré avoir reçu plusieurs consommateurs et des appels des organisations de consommateurs qui ont attiré son attention sur le fait que les tarifs sont en train d'augmenter de façon dangereuse.

Selon M. Sow, les taximan fixaient les prix "à leur guise", violant la grille locale retenue depuis quelques années.

Il a rappelé qu'il y a une instance habilitée à fixer les nouveaux tarifs, en l'occurrence le Comité régional de la consommation qui est sous la directive du gouverneur de la région.

Le Directeur régional du Commerce, Ousmane Diallo a rappelé les prix mentionnés dans la grille tarifaire.

"Les prix varient de 500 à 600 francs CFA. Le prix de 600 francs concerne seulement deux zones: Gare routière et Sor Diagne. Un prix de 550 francs CFA est applicable pour les zones de Goxu Mbaac, Khor, Cité Vauvert et Pikine 700 et Médina Course. Pour tout le reste, le prix applicable c'est 500 francs", a-t-il fait savoir.

Il a souligné que pendant la nuit, un prix fixe de 600 francs CFA est applicable quel que soit le déplacement dans la commune.

Le président du regroupement des taxis urbains de Saint-Louis, Abou Diagne, a, pour sa part, plaidé pour l'augmentation des tarifs surtout au niveau de certains quartiers comme Goxu Mbaac, Cité Vauvert, Khar Yalla.

Le président régional de l'Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN), El Hadji Assane Bâ, a magnifié la tenue de cette réunion avec l'ensemble des acteurs du transport urbain de la commune de Saint-Louis.