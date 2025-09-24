Sénégal: Saint-Louis - Quatre individus déférés au parquet pour détention et usage collectif de drogue

Saint-Louis — Quatre individus ont été déférés mardi au parquet de Saint-Louis pour détention et usage collectif de haschich et de chanvre indien, a-t-on appris auprès de la Police nationale.

"Le commissariat central de Saint-Louis a procédé, dans la nuit du samedi 20 septembre 2025, à l'interpellation de quatre individus. Cette interpellation fait suite à une opération de sécurisation de grande envergure", indique la Police nationale à travers sa page Facebook officielle.

Aux environs de 4 h 30, renseigne la même source, un véhicule de type 4x4, à bord duquel se trouvaient quatre individus, a été arrêté par les agents pour un contrôle des passagers et de l'habitacle.

Lors de la fouille effectuée par les éléments de la Brigade de recherches du commissariat central, un tube contenant du haschich a été retrouvé sous le siège passager avant, ajoute la même source.

Interrogés sur la provenance de la drogue, les suspects ont nié, dans un premier temps, en être les propriétaires.

Une perquisition a alors été aussitôt menée dans l'appartement meublé qu'ils avaient loué à la cité Vauvert, à l'issue de laquelle deux cornets de chanvre indien ont été découverts dans la chambre occupée par l'un des mis en cause, précise la Police.

Elle indique par ailleurs qu'une réquisition a été adressée au laboratoire de la police technique et scientifique pour analyser la nature de la substance saisie, d'un poids de 15 grammes. Les résultats ont confirmé qu'il s'agissait bien de résine de cannabis, communément appelée haschich.

La drogue a été mise sous scellé et déposée au greffe du Tribunal de grande instance de Saint-Louis.

Au terme de la garde à vue légale et de l'enquête, les quatre individus ont été déférés, le mardi 23 septembre 2025, devant le parquet de Saint-Louis pour détention et usage collectif de haschich et de chanvre indien, rapporte la Police nationale.