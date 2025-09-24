Sénégal: Ligue 1 sénégalaise - AJEL très actif sur le marché national des transferts

Dakar — AJEL de Rufisque, club promu au sein de l'élite la saison dernière, se montre très actif sur le marché des transferts, en recrutant plusieurs joueurs provenant de clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 et même de clubs amateurs.

Le club rufisquois a été l'une des sensations de la saison précédente saison en Ligue 1, pour sa première année au sein de l'élite.

AJEL a globalement enregistré de bons résultats qui lui ont permis de rester au pied du podium une bonne partie de la saison, terminant finalement à la sixième place du classement à 12 points du champion, le Jaraaf de Dakar.

Cette saison plus que réussie pour un promu a été pourtant marquée par le départ à l'intersaison de plusieurs de ses cadres vers l'étranger, dont le milieu offensif international local Ousseynou Fall Seck, médaillé de bronze avec le Sénégal lors du dernier Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Seck a rejoint le Danemark et les Randers FC, de même que Lamine Bèye, un jeune prodige de l'AJEL évoluant également au milieu de terrain. Il s'est engagé Famalicao, club évoluant en première division portugaise.

D'autres joueurs d'AJEL ont rejoint des clubs du Golfe, à l'image du Cheikh Diakhaté, prêté en Arabie Saoudite à Altaawoun FC.

Le milieu défensif Issa Ndiaye a lui signé un contrat d'une année avec le club Libanais Shabab Al Sahel FC.

Mamadou Touré et Mouhamed Salif Soumah se sont engagés pour une saison en faveur de Bourj FC, au Liban.

Pour pallier ces départs, AJEL s'est montré actif sur le marché sénégalais en enrôlant des joueurs ayant fait des preuves dans le championnat local.

Le club Rufisquois a ainsi engagé le meilleur buteur de la saison dernière en Ligue 2, l'attaquant de l'AS Kaffrine Mapathé Mbodj.

Il a aussi recruté des joueurs en provenance de l'AS Camberène, champion de Ligue 2 la saison dernière, à savoir l'arrière droit Ndaraw Sarr et le polyvalent Jean-Luc Tendeng, un milieu défensif qui peut également jouer en défense centrale.

Le milieu récupérateur Pape Ibrahima Diop (Renaissance de Yoff), les attaquants Ibra Ali Lo (Thiès FC) et Mouhamed Diop (Wally Daan), le gardien Alioune Seck (Stade de Mbour), le défenseur Aziz Diaw (Jaraaf) et l'attaquant Lamine Sagna (AS Saloum) sont aussi venus renforcer l'effectif d'AJEL Rufisque.

En plus de ces joueurs, le club rufisquois a puisé dans le vivier du national populaire en recrutant Ahmed Rassoul Mansaly et Sékou Diédhiou, sociétaire de Campement de Kaolack et révélation des phases nationales 2025 des "navétanes".

AJEL a renforcé aussi son staff technique, avec l'arrivée de Jacob Ba, comme nouvel entraîneur.

Ce dernier, titulaire d'un brevet d'entraîneur de football correspondant au diplôme UEFA A, a officié comme coach en France et en Espagne.

Le nouveau conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de football (LSFP) doit valider samedi la date de démarrage de la saison de football 2025-2026, à l'issue de sa première réunion, initialement prévue le 11 octobre.