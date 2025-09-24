Maroc: Colorado - Un résultat net de 27 MDH au S1-2025

Colorado a réalisé un résultat net de 27 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2025 (S1-2025) contre 21 MDH à fin juin 2024, soit une évolution de 28%.

Le chiffre d'affaires réalisé au S1-2025 s'est établi à 289 MDH contre 282 MDH une année auparavant, soit une hausse de 2,6%, fait savoir la société dans une communication financière.

La marge brute est de 116,4 MDH à fin juin contre 107,3 MDH à la même période l'année dernière, soit une évolution de 8,5%, expliquée par l'augmentation du taux de marge qui est passé de 38,1% au S1-2024 à 40,3% au S1- 2025, grâce à l'optimisation de certaines formules de production, précise la même source.

Le résultat d'exploitation enregistré durant le premier semestre 2025 est un bénéfice de 54 MDH contre 34 MDH enregistré à fin juin 2024.

Côté perspectives, Colorado devrait continuer à tirer profit de la bonne conjoncture du secteur du bâtiment d'ici la fin de l'année.