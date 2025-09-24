Maroc: Une exposition sur l'histoire de l'immigration et des journées culturelles à Al Hoceima

Après Nador et Saïdia, l'exposition itinérante Belgica Biladi : une histoire belgo-marocaine, portée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), fait escale à Al Hoceima. L'exposition est visible du 22 au 30 septembre 2025 sur la place Mohammed VI. Présentée pour la première fois à Bruxelles en mai 2024 en langue française, elle a été traduite en arabe par le CCME afin d'être accessible au public au Maroc même.

Conçue à l'occasion du 60e anniversaire de la convention de main-d'oeuvre signée entre les royaumes du Maroc et de Belgique, cette exposition retrace en 37 panneaux un siècle d'histoire migratoire, de l'arrivée des premiers travailleurs marocains après la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Elle met en lumière les parcours des immigrés marocains et de leurs descendants, ainsi que leur contribution remarquable dans les domaines de la littérature, du théâtre, du cinéma, des médias, de la politique et de l'engagement citoyen.

Dans le cadre de cette commémoration, des journées culturelles organisées par l'Association Miramar pour la culture et le développement durable ont eu lieu lundi et mardi sur le thème « Quand la culture se fait mémoire des diasporas». Elles ont réuni des auteurs, chercheurs, journalistes et acteur·rices associatif·ves venu·es du Maroc et de Belgique, autour de trois conférences-débats : «Rif et migrations», «Littérature féminine : habiter lemonde» et «Ecrire le Rif».

Ces échanges inviteront le public à réfléchir aux enjeux de la transmission, de l'appartenance, de l'histoire, de l'identité, de la migration, de la condition féminine et de l'héritage amazigh. En parallèle, une visite guidée au mausolée de Sidi Chaïb Ouneftah, à Temsamane, lieu symbolique de la mémoire collective rifaine et enraciné dans les traditions orales, musicales et rituelles du Rif oriental viendra compléter ce programme culturel.

Cette exposition initiée par l'Université libre de Bruxelles (ULB) en partenariat avec la ville de Bruxelles, a été rendue possible à Al Hoceima grâce au soutien de la province et de la commune d'Al Hoceima, de la délégation provinciale de la culture d'Al Hoceima, de l'Association Miramar pour la culture et le développement durable, de l'Association des Marocains des îles Baléares "Al Maghrib", de l'Association Rif pour la presse et médias et du Cercle des lauréats de Belgique.