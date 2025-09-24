Maroc: Les avancées du pays en matière d'immigration

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant, lundi à New York, les avancées réalisées par le Royaume en matière de migration, à l'occasion d'un dialogue stratégique de haut niveau sur cette question organisé en marge de la 80ème Assemblée générale de l'ONU.

Lors de cette rencontre tenue sous le thème "La migration à la croisée des chemins: un dialogue stratégique pour un monde en mutation", M. Bourita a souligné que le Royaume dispose d'une vision claire et cohérente, guidée par les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Leader africain sur la question migratoire.

Le ministre a ainsi rappelé les initiatives majeures du Royaume, notamment l'Agenda africain sur la migration, approuvé par l'Union africaine comme cadre continental de référence, l'Observatoire africain de la migration, basé à Rabat, qui fournit des données essentielles pour des politiques publiques fondées sur des preuves, ainsi que l'engagement constant du Maroc dans la mise en oeuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech en 2018, et son partenariat exemplaire avec l'Organisation internationale pour les migrations depuis plus de deux décennies.

Il a également souligné que le Maroc, en tant que pays d'origine, de transit et de destination, comprend parfaitement la complexité de la question migratoire et défend une approche fondée sur la solidarité, la responsabilité partagée et les solutions conjointes.

Dans ce cadre, M. Bourita a mis en avant les succès concrets de la coopération internationale, citant notamment le partenariat maroco-espagnol, reflet d'une approche pragmatique et efficace, tout en plaidant pour la valorisation des pays champions du Pacte mondial afin d'accélérer sa mise en oeuvre sur le terrain.

Dans son intervention, le ministre a relevé "trois paradoxes majeurs" qui caractérisent aujourd'hui la réalité migratoire, à savoir une thématique trop souvent politisée et réduite à des slogans, à un moment où les migrants représentent une force économique et sociale essentielle, ainsi qu'un système multilatéral appelé à soutenir les efforts des Etats mais fragilisé par le décalage entre son mandat et les ressources limitées qui lui sont allouées.

Il s'agit aussi du risque que la prochaine réunion d'examen du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, se réduise à "un exercice procédural" au lieu d'être une véritable opportunité pour renforcer la gouvernance concertée de la migration, a-t-il averti.

Enfin, le ministre a soumis au débat plusieurs propositions visant à asseoir une gouvernance migratoire crédible et efficace, fondée sur le renforcement de la connaissance à travers des observatoires interconnectés, la mise en valeur des expériences réussies et la mobilisation accrue des ressources, tout en appelant à une responsabilité collective pour transformer la migration en levier de dialogue, de solidarité et de prospérité partagée.