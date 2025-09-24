Congo-Kinshasa: Bunia - La MONUSCO appuie la digitalisation des données judiciaires militaires

communiqué de presse

« Nous nous limitions depuis longtemps au système classique, avec des dossiers en papier. À Goma, nous en avions perdu plusieurs lors de la prise de la ville par les rebelles du M23, et cela compliquait la poursuite des procédures. Avec la digitalisation, nous pourrons désormais assurer la continuité de notre travail et éviter de nouvelles pertes. »

Ces mots de l'auditeur supérieur près la Cour militaire de l'Ituri, le colonel Joseph Makelele, résonnent comme un tournant pour la justice militaire dans la province. Ce mercredi 24 septembre 2025, dans la salle d'audience de la Cour militaire de Bunia, la MONUSCO, à travers sa Section d'Appui à la Justice, a remis du matériel informatique destiné à lancer la numérisation progressive des dossiers judiciaires.

Un partenariat pour sécuriser les données

Fidèle à son mandat d'appui aux institutions congolaises, la MONUSCO a travaillé avec la justice militaire pour mettre en place un projet de gestion électronique des archives, afin de moderniser et de sécuriser les dossiers judiciaires et les protéger face aux aléas du contexte local. L'initiative, financée par les fonds programmatiques de la Mission, prévoit une unité centrale de numérisation et trois antennes locales : Kinshasa, Beni et Bunia.

Après Kinshasa et Beni, Bunia a accueilli sa propre unité, composée de deux ordinateurs tout-en-un, de deux imprimantes et de logiciels modernes dédiés à la numérisation et à la sécurisation des archives. Deux informaticiens locaux seront formés par des experts venus de Kinshasa, avec l'appui régulier de l'équipe de la Section d'Appui à la Justice de Bunia. Les dossiers numérisés seront ensuite centralisés sur un serveur sécurisé à Kinshasa, garantissant un accès permanent, même en période de crise.

Pour le Coordonnateur régional de la section d'appui à la justice, Jean-Georges Nyame, cette étape s'inscrit pleinement dans la mission de la MONUSCO :

« Cette opération a pour but de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la justice. En numérisant les dossiers, nous sécurisons les données judiciaires et nous permettons à la hiérarchie militaire d'y avoir accès à tout moment, même si les documents physiques venaient à disparaître. »

Vers une justice plus moderne et plus efficace

L'Auditeur militaire a conclu en soulignant que cette remise n'est qu'une étape :

« Avec l'appui de la MONUSCO, nous avançons vers un laboratoire numérique pour la justice militaire. Nous avons déjà des informaticiens formés sur place et des formations supplémentaires sont prévues. Nous nous mettons progressivement à jour, et cette remise contribue déjà à l'efficacité de notre administration. »

Pour rappel, la Mission a lancé il y a quelques mois, à Bunia, la construction d'une salle de formation destinée aux acteurs judiciaires, afin de renforcer leurs capacités et accompagner la modernisation du système judiciaire.

Ces initiatives témoignent de la volonté conjointe de la MONUSCO et des autorités congolaises de rendre la justice militaire plus moderne, transparente et résiliente, au service des populations locales, même dans un contexte de perturbations et d'insécurité.