Gabon: Makouké - Jean François Bidone Owanga au chevet des électeurs de circonscription électorale

Les PDGistes se déploient sur le terrain pour conquête des suffrages. L'équipe constituée à 99% des jeunes dont Jean François Bidone Owanga, titulaire aux législatives, est la tête de liste a commencé sa campagne dans les villages de la rive gauche, du 4e siège dans le département Ogooué Amont et Ogooué Ngounié, entre autres, Bindo chantier, Mbolani, Amanengone et Bindo débarcadère le 21 septembre.

Une tournée pendant laquelle Bidone a présenté son suppléant, Armand Mbadinga et la liste des locales de son écurie politique. Avant de dire aux électeurs de ne pas se laisser tromper par les candidats qui viennent au nom du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

À ses dires, le PDG dont il est l'ambassadeur, a bel et bien fait campagne pour le numéro un gabonais. " En effet, le chef de l'État, chef du gouvernement a simplement besoin des d'Hommes capables pour travailler avec lui, et non des partis politiques " a laissé entendre le futur député de la Ve République.

Sentiment partagé par Marie-France Babussugu, colistière aux locales. " L'électorat doit reconnaître que le PDG, a fait campagne pour le président de la République gabonaise. Nous, PDGistes étions les maillons forts pour l'élection de C'BON le 12 avril 2025. Que personne ne vienne vous dire que, c'est le président qui m'a envoyé. Le président Oligui Nguema n'a envoyé personne ", a-t-elle dit.

" Nous avions tous élu le président de la République sans parti politique. Il attend travailler avec les représentants du peuple souverain. Nous sommes à une période, où, chacun doit défendre sa cause auprès des électeurs ", a conclu l'honorable.

" Pensez-vous que quelqu'un qui n'a ni famille, ni maison. Pis, celui que l'on ne connaît pas peut venir gagner ici au nom du président Oligui ? ", s'est interrogé Armand Mbadinga, suppléant de Bidone. L' une des électrice du village a mis cet instant à profit pour exprimer son ras-le-bol " nous sommes fatigués du PDG.

"Généralement, vous ne venez chez nous que pendant des élections, pour venir encore nous mentir. Vous êtes mêmes incapables de revenir nous remercier après être élus ", a déclaré maman sans se présenter .