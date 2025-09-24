Gabon: Rodrigue Bokoko et Emerick Maka Tongo haranguent les foules à Mounana

Partout où ils passent, Rodrigue Bokoko et Emerick Maka Tongo, candidats de l'Union démocratique pour les Bâtisseurs, ne cessent d'haranguer les foules. La campagne électorale pour les législatives et les locales se déroule dans une ambiance fraternelle et amicale à Mounana et environs.

C'est un Rodrigue Bokoko serein, confiant. Avec Emerick Maka Tongo et son staff, ils sillonnent les quartiers de Mounana et environs en toute confiance. Les populations rencontrées lors de ces causeries ont affirmé et réaffirmé leur soutien total aux candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs.

"Ce sont des candidats proches de nous. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ils ont les pieds sur terre et sont des personnes qui savent ce que nous voulons. Ce sont nos porte-voix, nos défenseurs, ils sauront défendre nos causes à l'Assemblée nationale. Ils seront là-bas pour nous. Une chose est sûre : victoire cash, sans bavure au soir du 27 septembre 2025", lance un électeur lucide tout confiant.

Rodrigue Bokoko et Emerick Maka Tongo défilent dans les quartiers. Leur capacité d'écoute accroche les populations qui, elles, expriment leurs attentes. Elles disent vouloir le changement radical, l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces différentes populations rencontrées disent avoir été libérées le 30 aout 2023. Les mêmes populations saluent la bravoure du général Brice Clotaire Oligui Nguema et de ses frères d'armes.