Le Président de la République, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part ce jour au débat général marquant l'ouverture de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, placée sous le thème : « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. »

Aux côtés de nombreux Chefs d'État et de Gouvernement, ainsi que de hauts responsables des Nations Unies, le Chef de l'État participe à ces assises qui se tiennent du 21 au 26 septembre 2025 à New York. Ce rendez-vous multilatéral majeur offre l'occasion de dresser le bilan des huit dernières décennies d'action onusienne et de tracer les perspectives pour répondre aux défis contemporains qui menacent la paix, la sécurité et le développement global.

Dans son allocution d'ouverture, le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a rappelé les circonstances historiques ayant conduit à la création de l'Organisation, soulignant la volonté des nations fondatrices de garantir la paix, le droit et la coopération internationale pour la survie de l'humanité.

Il a réaffirmé le rôle central de l'ONU comme boussole morale, moteur du développement durable et garante de la paix mondiale. Il a également mis en lumière les réformes en cours, destinées à rendre l'organisation plus inclusive, plus forte et plus efficace.

M. Guterres a par ailleurs exhorté le Conseil de sécurité à renforcer son efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir une coopération internationale pragmatique et lucide, dans un monde où les menaces sont transnationales.

Il a enfin appelé à réaffirmer la primauté du droit international et les valeurs fondatrices de l'ONU : les droits humains, la dignité humaine et la paix, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, d'incertitudes globales et de pression économique.

La participation du Président Oligui Nguema à cette session illustre non seulement l'importance des relations multiformes entre le Gabon et les Nations Unies, mais aussi son attachement à un multilatéralisme actif, à la coopération internationale et à la promotion de la paix entre les peuples.