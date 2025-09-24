Maroc: Mise en exergue du rôle historique de SM le Roi et de la Dynastie Alaouite dans la préservation de l'héritage du Prophète

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné, lundi à New York, le rôle historique et la noble mission de la Commanderie des Croyants, incarnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en tant que descendant du Prophète Sidna Mohammed, dans la préservation de l'héritage prophétique.

S'exprimant lors d'un évènement ministériel de haut niveau, organisé par l'Organisation de la coopération Islamique (OCI) en commémoration du 1500e anniversaire de la naissance du Prophète Sidna Mohammed, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Bourita a indiqué que cette célébration, bien qu'elle concerne l'ensemble du monde musulman, revêt pour le Royaume une importance particulière, car elle reflète à la fois le rôle historique de la Commanderie des Croyants, la fidélité du peuple marocain à l'héritage prophétique, et l'engagement du Maroc pour la tolérance et le dialogue à l'échelle mondiale.

Le ministre a relevé que les Souverains du Maroc, en tant que Commandeurs des Croyants, ont perpétué le message du Prophète, veillant à ce que la religion demeure un rempart de justice, de miséricorde et de solidarité.

En défendant le caractère sacré du message du Prophète, les Rois Alaouites, a ajouté le ministre, ont non seulement préservé le patrimoine religieux et culturel du Maroc, mais ont également projeté les valeurs universelles de l'Islam sur les scènes régionale et internationale.

Mettant en avant l'engagement de Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, dans la continuité de la tradition de Ses Ancêtres, le ministre a précisé que le Souverain a demandé de célébrer comme il se doit l'événement grandiose et solennel que le monde vit cette année.

Tout en mettant en exergue les actions déclinées dans la Lettre Royale adressée, le 15 septembre 2025, au Conseil supérieur des oulémas pour honorer cette célébration, M. Bourita a souligné que ces actions pourraient servir de référence et d'inspiration pour les autres acteurs impliqués dans cette commémoration historique.

A cette occasion, la Lettre Royale a été distribuée, dans les quatre langues (arabe, français, anglais et espagnol), aux Etats membres des Nations unies ayant pris part à cet évènement.

M. Bourita a également mis en lumière l'engagement international du Royaume, à travers des initiatives phares dont le Plan d'action de Rabat, la Déclaration de Marrakech et le 9e Forum mondial de l'alliance des civilisations à Fès.

Le ministre a aussi souligné le rôle des institutions marocaines, dont l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, morchidines et morchidates et la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, en tant qu'institutions de promotion d'un Islam modéré.

Le peuple marocain, sous la conduite de la Commanderie des Croyants, a toujours vénéré et défendu avec respect et constance le message du Prophète, faisant de celui-ci le coeur même de sa vie spirituelle, culturelle et intellectuelle, a-t-il rappelé.

Cette dévotion, a poursuivi le ministre, s'est manifestée non seulement par le culte et la prière, mais aussi par le soin constant apporté au Saint Coran, aux sciences du Hadith et au développement des traditions soufies centrées sur l'amour du Messager de Dieu.

M. Bourita a, par ailleurs, souligné que l'attachement du Maroc aux valeurs de tolérance s'accompagne d'un rejet catégorique des attaques contre les symboles de l'Islam, qu'il s'agisse de la profanation du Saint Coran ou de caricatures du Prophète. Cela implique également une position ferme contre tout acte de discrimination envers les autres religions, a-t-il dit.

Et de conclure que cette profonde dévotion, si ancrée dans la culture marocaine, confère à cette célébration son sens le plus profond, reliant le passé au présent et prolongeant dans le futur les valeurs de compassion, de justice et de foi.