Maroc: L'USFP prend part aux travaux du 4ème Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates en Colombie

Une délégation de l'USFP participe aux travaux du 4ème Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates qui se déroule en Colombie du 22 au 26 septembre 2025.

Ladite délégation est composée d'El Hassan Lachguar, député parlementaire et coordinateur du Forum international, d'Essalek El Moussaoui, conseiller parlementaire à la Chambre des conseillers et membre du Bureau politique responsable des relations extérieures, et d'Ayoub El Hachmi, coordonnateur exécutif du Réseau « Mena Latina » et membre de la commission des affaires extérieures.

Participent au Forum des représentants de 20 pays et plus de 60 parlementaires avec la présence de hautes personnalités dont le président du Parlement colombien, le président du Sénat, le ministre de l'Intérieur représentant le Président de la république, outre le coordonnateur international du Forum, El Hassan Lachguar, de même qu'Essalek El Moussaoui prononcera une communication au nom des parlementaires africains.

Le programme du Forum abordera des questions essentielles dont l'immigration, la lutte contre les stupéfiants, les droits de l'Homme, la diplomatie parlementaire et la coopération Sud-Sud. Par ailleurs, cet évènement sera l'opportunité pour la délégation usfpéiste de présenter l'expérience marocaine dans les domaines de la démocratie et des droits de l'Homme et de tenir des rencontres dédiées à expliciter l'initiative d'autonomie en tant que solution sérieuse et réaliste au conflit artificiel autour du Sahara marocain.