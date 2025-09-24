Maroc: L'inflation maintient sa progression à un rythme atténué

24 Septembre 2025
Libération (Casablanca)
Par Alain Bouithy

L'inflation a poursuivi sa tendance haussière à fin août 2025, pour le huitième mois consécutif, selon les statistiques publiées par le Haut-commissariat au plan (HC). Comparé au même mois de l'année précédente, l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois dernier, a indiqué l'institution publique. L'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,3% à fin août 2025, selon le HCP

Cette évolution prolonge la trajectoire haussière observée depuis le début de l'année : juillet (0,5%), juin (0,4%), mai (0,4%), avril (0,7%), mars (1,6%), février (2,6%) et janvier (2%).

Cette augmentation résulte « de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 0,2% et de celui des produits non alimentaires de 0,3% », a indiqué l'institution publique dans sa note d'information relative à l'indice des prix à la consommation du mois d'août 2025.

Concernant les produits non alimentaires, les données recueillies font état de variations allant d'une baisse de 2,4% pour le «Transport» à une hausse de 2,9% pour les «Restaurants et hôtels».

A titre de comparaison, au cours du mois de juillet, l'IPC avait enregistré une hausse de 0,5% consécutive à la hausse de l'indice des produits alimentaires de 0,9% et de celui des produits non alimentaires de 0,2%. Quant aux variations observées au niveau des produits non alimentaires, elles allaient d'une baisse de 2,9% pour le «Transport» à une hausse de 3,4% pour les «Restaurants et hôtels».

Comparé au mois de juillet 2025, l'indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d'août 2025, une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent, résultant de la hausse de 1,1% de l'indice des produits alimentaires et de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires, a fait savoir l'institution.

Toujours selon le HCP, les hausses des produits alimentaires observées entre juillet et août 2025 ont concerné principalement les «Légumes» (3,4%), les «Fruits» (2,8%), les «Poissons et fruits de mer» (2,0%), les «Viandes» (1,9%), le «Café, thé et cacao» (0,5%) et le «Lait, fromage et oeufs» (0,4%).

Les données montrent, en revanche, que les prix ont diminué de 0,6% pour les «Huiles et graisses» et de 0,4% pour les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes». S'agissant des produits non alimentaires, le HCP fait état d'une hausse qui a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,4%.

A titre de comparaison, les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2025 avaient concerné principalement les «Légumes» (4,7%), les «Fruits» (0,9%), les «Huiles et graisses» (0,5%), le «Pain et céréales» (0,3%) et les «Viandes» (0,1%).

Au cours de la même période, les prix avaient enregistré une augmentation de 2,7% pour le «Lait, fromage et oeufs», de 0,6% pour le «Café, thé et cacao» et de 0,4% pour les «Poissons et fruits de mer». Pour les produits non alimentaires, la hausse avait concerné principalement les prix des «Carburants» avec 3,5%.

Rappelons également qu'entre mai et juin 2025, les hausses des produits alimentaires avaient concerné principalement les «Viandes» (4,0%), les «Poissons et fruits de mer» (3,9%), le «Café, thé et cacao» (1,8%), les «Fruits» (1,3%) et le «Lait, fromage et oeufs» (0,2%).

Parallèlement, les prix avaient diminué de 1,6% pour les «Huiles et graisses», de 0,6% pour les «Légumes» et de 0,4% pour le «Pain et céréales». Quant aux produits non alimentaires, leur hausse avait concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,3%.

Il ressort des statistiques publiées par le HCP que les hausses les plus importantes de l'IPC enregistrées au cours du mois d'août ont été observées à Al Hoceima (2,2%), à Béni Mellal (1,4%), à Settat (1,2%), à Tanger et Safi (1,1%), à Kénitra (0,8%), à Agadir, Fès, Tétouan, Meknès, Laâyoune et Guelmim (0,7%), à Errachidia (0,6%), à Marrakech (0,5%) et à Rabat (0,3%). En revanche, une baisse a été enregistrée à Dakhla (0,3%).

Un mois plus tôt (juillet), les baisses les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Meknès (0,7%), à Guelmim (0,6%), à Laâyoune et Settat (0,5%), à Oujda (0,3%), à Marrakech, Rabat, Safi et Béni Mellal (0,2%) ; tandis que des hausses avaient été enregistrées à Errachidia (0,8%), à Al Hoceima (0,4%) et à Tétouan (0,2%).

En juin, les hausses les plus importantes avaient été enregistrées à Laâyoune et Béni Mellal (1,0%), à Guelmim (0,9%), à Oujda (0,8%), à Meknès (0,7%), à Tanger (0,5%), à Casablanca (0,4%), à Rabat, Tétouan, Dakhla, Settat et Errachidia (0,3%) et à Marrakech (0,2%). Quant aux baisses, elles avaient été enregistrées à Kénitra et Safi avec 0,1%.

Au final, d'après le Haut-commissariat, l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois d'août 2025 une stagnation par rapport au mois de juillet 2025 et une hausse de 0,7% par rapport au mois d'août 2024.

